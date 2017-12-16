Сенат Польши проголосовал за запрет воскресной торговли 7 16.12.2017, 16:38

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Ликвидация воскресной торговли будет проведена в три этапа.

В Польше собираются постепенно отказаться от торговли по воскресеньям. За ликвидацию воскресной торговли вечером в пятницу, 15 декабря, проголосовал Сенат Польши. Ранее законопроект был одобрен нижней палатой польского парламента - сеймом. Процедура будет проведена в три этапа, сообщает «Немецкая волна».

С 1 марта 2018 года торговым центрам и супермаркетам будет разрешено работать только в первое и последнее воскресенье месяца. Далее, начиная с января 2019 года, торговля будет разрешена лишь в последнее воскресенье месяца. На последнем этапе в 2020 году воскресная торговля должна быть полностью запрещена. В виде исключения магазинам разрешат работать четыре воскресенья в году, а также перед Рождеством и Пасхой. Сейчас торговые центры и супермаркеты в Польше остаются закрытыми только в официальные праздничные дни.