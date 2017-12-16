Геннадий Федынич: Уходящий год стал знаковым для профсоюза РЭП 1 16.12.2017, 17:27

Геннадий Федынич

Независимый профсоюз трижды фигурирует в номинациях премии «Чемпионы гражданского общества».

21 декабря в Минске пройдет церемония награждения премии "Чемпионы гражданского общества". Ассамблея негосударственных организаций вручает Премию в девятый раз, чтобы отметить самые значимые акции в гражданском секторе, интересные события года и привлечь к ним внимание белорусов, сообщает praca-by.info.

В этом году лонг-лист премии насчитывал 118 предложений в девяти номинациях. Профсоюз РЭП трижды фигурирует в двух из номинаций шорт-листа:

- Геннадий Федынич, председатель профсоюза РЭП: номинация «Лидер года», защита прав работников;

- Андрей Стрижак, зам.пред.профкома РЭП Гомеля: номинация «Лидер года», один из координаторов кампании помощи репрессированным BY_help, кампании за отставку министра обороны и против дедовщины в армии;

- социальные сети профсоюза РЭП: номинация «Медиаактивность года».

Геннадий Федынич признался, что известие о его выдвижении на премию стало для него полной неожиданностью:

– Хорошо, когда неожиданность – приятная! Я, к моему стыду, не знаю положения о номинировании; но если они сочли возможным номинировать меня в «Лидеры года», то это заслуга, в первую очередь, профсоюза: всего нашего актива. К себе напрямую я эту заслугу отнести не могу, потому что у нас работает большая профсоюзная семья. К счастью, наша работа не осталась незамеченной.

Лидер профсоюза РЭП добавил, что уходящий год стал знаковым для организации:

– Этот год, хоть он для нас и трудный – из-за уголовного дела, где нам инкриминировали непонятно что - но у нас прирост численности получился больше, чем за все предыдущие годы. Мы еще не подводили итоги четвертого квартала, но уже за три квартала этого года к нам вступило порядка четырехсот человек. Это огромное количество! Я не знаю другой организации в Беларуси, в которую вступило такое количество человек в этом году. Нам приятно, что большинство людей сейчас приходит в профсоюз РЭП не только за помощью, но и осознанно. Такие звонки идут почти каждый день: кто-то хочет вступить, кто-то – больше узнать о профсоюзе. Это – благодаря работе всей нашей команды.

Номинирование пабликов профсоюза РЭП прокомментировал Андрей Стрижак:

– Наши страницы в соцсетях в этом году испытали просто взрывной рост! Раз они отмечены в «Медиаактивностях года», значит, наша работа в социальных медиа – важна и заметна. Многие люди приходят в наш профсоюз именно благодаря работе в соцсетях. В том числе благодаря соцсетям мы узнаем о вопиющих нарушениях трудовых прав, которые потом превращаются в резонансные скандалы. Наниматели и чиновники вынуждены восстанавливать работников в их правах. Резонансные дела в этом году – это и солигорские шахтеры, и птичницы из Ветки, и «каштанки», и работник аттракциона «Летающая скамейка»... Люди в профсоюзе получают реальную помощь; значит, мы все делаем правильно.