Активисты готовы защищать «гомельские Куропаты» 16.12.2017, 17:59

Фото: tut.by

Власти намерены построить жилой квартал на территории массового захоронения.

Новобелицкий лес с обеих сторон Черниговского шоссе, на выезде из Гомеля, связан с историей массовых захоронений.

Здесь, на 9-ом километре, вероятно, лежат останки репрессированных, а также погибших во время Второй мировой войны. На днях гомельчане услышали о намерении управления капитального строительства Гомеля построить на части территории жилой квартал, передает «Белсат».

«Если там захоронения, то никакой многоэтажной застройки не должно быть. Потому что это – место святое».

«Если лес убрать, то чем дышать людям? И дышать-то нечем будет. Если там захоронения, партизанский родничок там, я считаю, что это нельзя».

«Ну нельзя, нельзя, я считаю, что это надругательство большое, ни в коем случае нельзя позволять, чтобы на костях наших предков строили дома»,

– как один говорят местные жители, опрошенные журналистами.

Что произошло в этом месте?

Согласно историкам, в Новобелицким лесу происходили массовые расстрелы в 30-е годы, а в 41-ом в лесу погибли солдаты Красной армии, которые прикрывали отступление основных сил.

«Для общественности Гомеля, Гомельской области – это место памяти, это место, которое нельзя трогать, которое должно быть памятником истории и олицетворять собой историю нашего края», – говорит историк Василий Поляков.

Информация об объявлении тендера возмутила граждан

Они собрались на стихийное собрание, где потребовали проверить лесной массив, а в случае обнаружения останков – поставить памятник.

«Наша задача получить такую ​​справку из компетентных органов, в том числе,– Гомельского управления КГБ, были ли там места расстрелов, и сколько там жертв может быть», – отметил Владимир Кацора, член Объединенной гражданской партии.

Что планируют власти?

По слoвам местных властей, согласно генеральному плану города, часть Новобелицкого леса рассматривают только как один из возможных вариантов развития города, и то, только после детальной проработки и проведения раскопок. Что касается вопроса тендеров – горисполком их не объявлял и не имеет такого намерения в ближайших планах.

«Отдельные организации могут тендеры проводить, мы не можем запретить кому-либо прорабатывать вопрос. По генплану там… – есть кусок зоны, который находится в перспективе многоэтажной общественной застройки, но действий, решений мы не давали», – объясняет Юрий Литвинов, главный архитектор Гомеля.

Тендер не состоялся по причине отсутствия заявок

По неофициальным источникам, планы на строительство якобы есть. В таком случае активисты готовы сотрудничать с властями, но при намерении разрешить стройку на костях готовы защищать 9-й километр так же, как в Минске отстаивали Куропаты.