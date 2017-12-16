Восемь традиций, которые помогут создать праздничную атмосферу 1 16.12.2017, 18:29

Есть много способов создать вокруг себя сказочное настроение.

До главных зимних праздников остались считанные дни, а настроение не соответствует, да и погода подвела? Не беда! Новый год и Рождество – самые атмосферные торжества в году, особенно если вы сами их такими сделаете. Есть много способов создать вокруг себя сказочное настроение. Читайте варианты от planetabelarus.by и не теряйте волшебные дни декабря.

1. Сделать рождественский календарь

Вы наверняка уже не раз слышали о таких популярных в Европе адвент-календарях. Эта традиция пришла из католицизма, и сейчас популярна повсеместно.

Изначально идея была в том, что на открытках, панно с кармашками или специальных домиках с окошками проставляются цифры всех дней декабря: от 1-ого до 25-ого, когда празднуется католическое Рождество. И в этих кармашках-окошках день за днем дети находят сладости или маленькие подарки в преддверии главного праздника.

Сейчас существует множество специальных адвент-календарей, чтобы порадовать детей и взрослых. Но торопитесь – половина декабря уже прошла, хотя получить и дарить подарки, пусть и небольшие, никогда не поздно.

2. Смастерить елочные игрушки своими руками

У елочных игрушек есть особое очарование. Многие хранят эти частички семейных праздников годами и с удовольствием вешают на елочку снова и снова – приятно, когда с ними связаны воспоминания, возвращаться к которым можно каждый год. А некоторые каждый праздник выдумывают и покупают новые елочные украшения. Впрочем, их можно и не покупать, а сделать самим, да еще и с детьми вместе!

Вариаций того, как можно смастерить игрушки дома – масса. Причем для этого даже не понадобятся особые «ингредиенты». Елочные украшения можно сделать из пряников и печенья (но это самый недолговечный вариант), а еще – из соленого теста, носков и крупы, ниток, бисера, пенопласта, кусочков яркой ткани или цветной бумаги, наконец. Другими словами, подойдет практически все, если у вас есть фантазия или интернет, чтобы подсмотреть идеи. А вечер, проведенный в кругу семьи за таким приятным делом, обязательно создаст атмосферу праздника.

3. Поучаствовать в благотворительной акции

В праздничные дни проходит особенно много благотворительных акций, в которых все могут поучаствовать. Это возможность не просто ждать чуда, а самому помогать его исполнить!

Не во всех акциях просят финансовой поддержки, иногда необходима помощь автотранспортом или участие в праздничных номерах, даже немного общения. В Минске и других белорусских городах уже активно собирают игрушки для детей, стариков, малоимущих, «рождественские коробочки» с подарками, а также деньги, чтобы воплотить множество отличных идей, предлагают оформить подписку на журнал, купить книги для детей. Во многих организациях в эти дни нужны волонтеры, да просто проверьте свою ленту в соцсетях: вдруг и ваши знакомые затеяли что-нибудь подобное. Присоединяйтесь к какой-либо акции и участвуйте в добрых делах – это важно и здорово.

4. Печь имбирные пряники и готовить глинтвейн

Еще одна милая европейская традиция – печь на Рождество цветные имбирные пряники. Ароматные сладости давно уже стали символом праздника. Есть множество рецептов, форм для выпекания и вариантов украшения, но главное, чтобы по всему дому разносился пряный запах имбиря и свежей выпечки.

Традиционным «зимним» ароматом не менее хорош и глинтвейн, а еще – возможностью согреться по возвращению из холодного города или заснеженного парка.

Ну и конечно, не забывайте про оранжевые мандарины, апельсины и хурму. Зимой, когда они активно созревают в более теплых странах, они приносят немного солнца и нам.

5. Смотреть новогодние фильмы, читать книги, слушать музыку

Если в вашем списке «новогоднего» кино пока только «Ирония судьбы» и очередные «Елки», то его стоит срочно расширять, ведь тематических фильмов столько, что за один декабрь и не пересмотреть. Добрые, трогательные, мелодраматичные, комедийные, веселые или с грустинкой – найдутся ленты на любой вкус. Вот вам некоторые популярные варианты с самыми разнообразными сюжетами: «Рождественская история», «Реальная любовь», «Один дома», «Отпуск по обмену», «Чародеи», «Эта замечательная жизнь», «Чудо на 34-й улице», «Карнавальная ночь», «200 сигарет», «Приходи на меня посмотреть», «Праздничная гостиница»...

Волшебных книг не меньше, особенно много рождественских сказок, может, именно из-за них мы верим, что в Рождество случаются чудеса. Это «Ночь перед Рождеством» Гоголя, рассказы Диккенса, «Девочка со спичками» Андерсена и другие. И про музыку, конечно, забывать не стоит. На ближайший месяц добавьте в свой плейлист любимые новогодние песни и настраивайтесь на волну.

6. Побывать на рождественских ярмарках

Рождественские ярмарки уже активно проводятся в Минске, а в других европейских городах и вовсе стали обязательным атрибутом зимних праздников. Там можно купить новогодние подарки, согреться глинтвейном и просто побыть в веселой праздничной суматохе.

Многие европейские семьи делают дома небольшую батлейку с миниатюрными статуэтками и гирляндами. Приспособления для нее обязательно есть во всех праздничных торговых точках, каждый год на разных ярмарках можно покупать по фигурке, что тоже станет вашей красивой традицией.

7. Украсить дом и положить подарки под елку

Украсить к Новому году можно не только елку, но и весь дом. Главное, не перестараться, а сделать все со вкусом.

Не забывайте про рождественские украшения на входную дверь и, возможно, окна. Можно расставить по дому свечи, наклеить снежные трафареты, «утеплить» вязаными вещами кружки, развесить гирлянды и использовать их вместо ламп, купить новогодние салфетки и еще много всего. Ведь красота в деталях, особенно если подобрать их с душой. А самое главное, когда придет день подарков, не поленитесь красиво оформить и завернуть их, а затем разноцветные пакеты и коробочки положить под елку, чтобы получился настоящий рождественский сюрприз, даже если всем известно, что внутри.

8. Встретиться со всеми родственниками

Новый год и особенно Рождество – семейные праздники. Это время собирать за большим столом всех родственников и делиться новостями. Даже если у вас пока не было такой традиции, начните прямо в этом декабре.

Захватите имбирные пряники и съездите в гости к родителям, бабушкам, братьям и сестрам, даже двоюродным, навестите дядю и тетю. Или украсьте по-волшебному свою квартиру и пригласите всех к себе. Не обязательно в сам праздник, когда особенно сложно собраться, а в любой день, ведь волшебная предновогодняя пора уже началась.