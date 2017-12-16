Эксперт: На валютном рынке начинается предновогодняя лихорадка 16.12.2017, 18:43

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Прогноз курса белорусского рубля на следующую неделю.

На валютном рынке возможна стабилизация перед рождественскими праздниками, и средневзвешенный курс доллара может вырасти на величину в интервале 0-0,5%. Уже в понедельник, 18 декабря, возможно увеличение курса в указанных пределах, пишет эксперт Владимир Тарасов для belrynok.by.

На прошедшей неделе сделанный нами прогноз в отношении средневзвешенного курса доллара США не сбылся: курс не вырос, а снизился, причем по отношению как к белорусскому рублю, так и к евро. Предвидеть это вряд ли было возможно, так как данное явление было вызвано, во многом, случайными факторами – аварией на нефтепроводе Forties Pipeline System в Северном море и заявлениями отдельных американских сенаторов о желании внести изменения в проект закона о налоговой реформе. Чем бы это ни объяснялось, средневзвешенный курс доллара на БВФБ снизился на уходящей неделе на 0,5% — до 2,0257 BYN/USD 15 декабря.

Средневзвешенный курс евро после резких колебаний снизился всего на 0,3% — до 2,3882 BYN/EUR 15 декабря.

А средневзвешенный курс российского рубля вырос, но всего на 0,1%, достигнув 15 декабря 3,4405 BYN/100RUB.

Стоимость валютной корзины на прошедшей неделе не выросла, как ожидалось, а снизилась на 0,1%. При этом объем торгов иностранными валютами на БВФБ сократился до 403,96 млн. BYN в среднем за день с 477,6 млн. BYN за предыдущую неделю.

Прогнозы на следующую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

Причины прекращения роста стоимости валютной корзины не ясны. Возможно, предприятия увеличили объемы реализации валюты перед праздниками. Похоже, в банковской системе возник избыток валютной ликвидности, в связи с чем Нацбанк увеличил объемы размещения собственных краткосрочных облигаций. На аукционе по размещению долларовых облигаций со сроком обращения, равным 365 дням, он реализовал облигаций на 120,1 млн. USD, хотя объявленный за две недели до аукциона объем размещения составлял 25 млн. USD. Спрос равнялся 178,59 млн. USD. Средневзвешенная ставка опустилась до 2,6294% годовых, что оказалось существенно ниже ставки на аукционе 23 ноября, равной 2,8997%.

Значительно вырос и объем размещения рублевых облигаций со сроком обращения, равным 7 дням. На аукционе 13 декабря спрос на такие облигации составил 179,89 млн. BYN, размещено ценных бумаг было на 161,31 млн. BYN, а средневзвешенная ставка выросла до 9,6791 % годовых с 9,4710% на аналогичном аукционе неделей ранее, на котором спрос составлял 25,99 млн. BYN, а объем размещения — 15,93 млн. BYN.

Похоже, что на валютном рынке Беларуси начинается предновогодняя лихорадка. На предстоящей неделе можно ожидать ускорения темпов снижения стоимости валютной корзины, что происходило в аналогичный период времени и в прошлом году. Эксперт будет рассчитывать на ее уменьшение на величину в пределах 0-0,5%.

Курс доллара по отношению к евро

На уходящей неделе состоялись сразу три важных заседания центробанков: ФРС США, Европейского Центробанка и Банка России.

Комитет по открытым рынкам ФРС США 13 декабря, как и ожидалось, увеличил процентную ставку на 25 процентных пунктов – до 1,25-1,50% годовых. Он подтвердил свои намерения поднять ее еще три раза в 2018 году. Все эти решения ожидались, и они не оказали поддержку американской валюте. В то же время данные по инфляции в США вышли хуже прогноза. Потребительские цены в ноябре выросли на 2,2% в годовом выражении и на 0,4%, в месячном, как и ожидалось. Однако базовая инфляция, при расчете которой не используются цены на продукты питания и энергоносители, оказалась ниже ожиданий и составила 1,7% и 0,1% соответственно. Это привело к ослаблению курса доллара на рынке форекс.

14 декабря Европейском Центробанк сохранил процентные ставки по своим ресурсам на нулевом уровне. При этом глава ЕЦБ Марио Драги сказал, что банк продолжит программу количественного смягчения (QE) до тех пор, пока не убедится в устойчивом восстановлении инфляции, и не будет поднимать ключевые ставки еще долгое время после окончания этой программы. Это привело к снижению курса евро на рынке форекс, но довольно умеренному, так как одновременно ЕЦБ пересмотрел в сторону увеличения свои прогнозы по темпам роста ВВП и инфляции в еврозоне.

На доллар оказало давление также решение сенатора США от партии республиканцев Марко Рубио голосовать против законопроекта по налоговой реформе США в том случае, если не будет учтена его поправка, а также поражение кандидата от республиканцев на выборах в Сенат от штата Алабама. Это снижает вероятность принятия закона о налоговой реформе в США до рождественских каникул.

На следующей неделе ход обсуждения этого закона, по-видимому, станет главным фактором, определяющим динамику курса евро против доллара. Шансы на достижение согласия невелики, но и провален законопроект, похоже, не будет, речь идет больше о времени его принятия и отдельных небольших поправках. Поэтому БЕЛРЫНОК будет ожидать небольших колебаний курса евро, а по итогам недели возможно его снижение на величину до 0,5%.

Аналитик ВТБ-24 Алексей Михеев по-прежнему ожидает снижения курса евро до конца декабря до уровня 1,15 USD/EUR. Этот прогноз мог бы сбыться, пожалуй, в случае принятия в ближайшие дни Конгрессом США проекта закона о налоговой реформе, что кажется маловероятным.

Курс российского рубля по отношению к доллару

Банк России на уходящей неделе сумел всех удивить, снизив свою ключевую ставку 15 декабря не на 25 процентных пунктов, а на 50, — до 7,75% годовых. Похоже, что ЦБ не смог противостоять давлению, которое на него оказывают некоторые члены правительства, администрации президента РФ, а также бизнесмены, требующие сделать кредиты более доступными населению и предприятиям. В сообщении банка было сказано, что он продолжает постепенно переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике.

При этом в ЦБ указали, что инфляция в текущем году составит менее 3%, а к концу 2018 года поднимется к 4%. Несмотря на значительное превышение ключевой ставки над инфляцией, ЦБ не собирается торопиться уменьшать ставку в будущем. В его сообщении сказано только то, что он допускает возможность ее снижения в I полугодии 2018 года. Свою медлительность в ЦБ объясняют сохраняющимися высокими инфляционными ожиданиями.

Решение ЦБ в отношении ключевой ставки должно оказать давление на курс рубля на текущей неделе, хотя курс должен получить поддержку от начала налогового периода. То есть, можно ожидать боковое движение курса доллара на торгах Московской биржи, хотя небольшое ослабление российского рубля в пределах 0-0,5% является вероятным.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

Таким образом, курс доллара, похоже, должен возобновить подъем, а его отступление на уходящей неделе было временным явлением. Но из-за ожидаемого снижения стоимости валютной корзины, средневзвешенный курс доллара на БВФБ вырастет в небольшой степени: на 0-0,5%.

Прогноз на понедельник, 18 декабря

На Московской бирже после объявления решения Банка России о снижении ключевой ставки 15 декабря курс доллар сначала вырос, затем снизился, после чего опять поднялся, и в результате остался почти без изменений. Участники валютного рынка РФ, похоже, несколько озадачены действиями ЦБ.

На рынке форекс курс евро по отношению к доллару США во второй половине торгового дня 15 декабря снизился примерно на 0,4% — до 1,1748 USD/EUR.

Такие движения курсов валют позволяют ожидать небольшого роста средневзвешенного курса доллара на БВФБ при открытии торгов в понедельник, 18 декабря.