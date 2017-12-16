Ангела Меркель удостоена премии Ордена францисканцев 16.12.2017, 18:54

Глава немецкого правительства получит «Лампаду мира» за вклад в достижение мирного сосуществования народов в Европе.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) удостоена награды Ордена францисканцев "Лампада мира". Глава германского правительства стала лауреатом за вклад в укрепление мира. Вручение награды состоится весной в итальянском городе Ассизи весной 2018 года, пишет «Немецкая волна».

В Германии и Европе в целом Меркель "отличилась вкладом в процесс примирения для достижения мирного сосуществования народов", приводит сайт радиостанции слова представителя Ордена францисканцев.

"Лампада мира" символизирует послание святого Франциска Ассизского " Господи, сделай меня орудием Твоего мира… Там, где тьма - приносить свет". В прошлом году лауреатом награды Ордена францисканцев стал президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, который внес большой вклад в разрешение конфликта между властями страны и боевиками FARC. За это он также был удостоен Нобелевской премии мира за 2016 год.