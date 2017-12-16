«Зайцев» теперь будут выявлять с пяти утра до часа ночи 39 16.12.2017, 19:05

6,613

Фото: onliner.by

Изменились часы работы контролеров в наземном транспорте.

Контролеры в наземном общественном транспорте теперь работают с пяти утра до часа ночи, сообщил в ходе прямой линии генеральный директор ГП «Минсктранс» Леонтий Папенок, сообщают «Минск-Новости».

Это очередная мера, направленная на сокращение количества «зайцев». Прежде сотрудники контрольно-ревизорской службы начинали работу гораздо позже и заканчивали раньше.

За 11 месяцев 2017 года безбилетники уплатили штрафы более чем на 900 тысяч рублей, что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Число оштрафованных пассажиров за январь-ноябрь превысило показатель за такое же время прошлого года в 4,8 раза, хотя было проверено меньше подвижных единиц, — уточнил Папенок. — Во многом это результат того, что ввели видеорегистраторы, отменили форменные жилеты на электротранспорте, задействовали дружинников и поменяли порядок премирования контролеров. А с введением аудиовидеорегистраторов стало еще и намного проще разбираться в конфликтах сторон.