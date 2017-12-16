Независимый журналист добился прекращения несправедливого дела 2 16.12.2017, 19:19

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Константин Жуковский

Суд впервые оправдал гомельского журналиста-фрилансера Константина Жуковского.

Суд Добрушского района 15 декабря прекратил административное дело по статье 22.9 КоАП (нарушение законодательства о СМИ) в отношении гомельского журналиста-фрилансера Константина Жуковского ввиду отсутствия состава правонарушения.

Основанием для составления протокола стал сюжет «Белсата» «В Добруше вместо зарплат - талоны на продовольствие», в котором присутствовали фрагменты видеосъемок Жуковского. Но судья Евгений Мартынов решил, что Жуковский законодательство не нарушал.

«Скорее всего, решение было принято наверху. В этой системе не может быть сбоев. Возможно надоело всем, что обо мне всегда говорят - мол, Жуковского бьют, Жуковского бьют. Ну и решили - оправдать один раз его. Но все же нельзя исключать и человеческий фактора: может судья молодой, может он что-то не понял, или наоборот ему все надоело, он собирается увольняться и решил поступить по закону. И он поступил по закону», - рассказал Жуковский.

Жуковский напомнил, что согласно законодательству только штатные сотрудники СМИ обязаны иметь аккредитацию МИД Беларуси, а он сотрудничает с «Белсатом» в качестве фрилансера.

В этом году на Константина Жуковского милиция составила около двух десятков протоколов за сотрудничество с телеканалом «Белсат» - разные суды Гомельской области наказали журналиста штрафами на общую сумму более 9 тысяч рублей.