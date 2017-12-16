Под Лидой восстановили старинную мельницу с рекой в подвале 16.12.2017, 20:12

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Фото: Belarus.by

Там теперь музей, где экспонаты можно потрогать руками.

В деревне Дворище Лидского района есть старое здание XIX века. Еще пару лет назад оно никак не использовалось, но в 2015 году его выкупила на аукционе местная турфирма. Теперь туристы могут посмотреть на восстановленную мельницу. Уникальна она не только своим возрастом, но и тем, что в подвале протекает речка, пишет kp.by.

- Раньше вода реки Жижма вращала мельничное колесо, - рассказывает Геннадий Конон, директор турфирмы - владельца здания. - Сейчас мы восстановили мельницу, но полностью реставрация еще не закончилась. На то, как вращается колесо, можно будет посмотреть в 2018 году. В полу первого этажа есть стеклянный фрагмент пола полтора на полтора метра. Стекло очень толстое. Можно, не боясь, погулять и даже попрыгать.

В старинном здании теперь музей. Один зал, например, посвящен Средневековью. Есть экспозиция, которая рассказывает об орудиях пыток разных времен.

- У нас не классический музей, где все за стеклом, а интерактивный. Руками трогать все можно и даже нужно, - говорит Геннадий Конон.

Уже в конце этого года около мельницы обещают активности. В Лидском районе пройдет новогодний квест для детей. Одна из точек в нем как раз мельница, где участники познакомятся с необычными обитателями.