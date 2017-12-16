Польский вице-министр о том, как изменится для белорусов трудоустройство в Польше 7 16.12.2017, 20:25

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С 1 января вносятся поправки в закон о занятости иностранцев в Польше.

Интервью «Белсата» с польским вице-министром по делам семьи, работы и соцполитики Станиславом Шведом.

- Вопрос об изменениях, которые вводятся: зачем они?

- От 1 января вносим поправки в закон, затрагивающий занятость граждан третьих стран, в том числе граждан Украины.

До сих пор у нас было юридическое решение, которое позволяло работать гражданам третьих стран с одной стороны на основании разрешения о работе, а с другой – на основании так называемых «заявлений», что упрощало занятость шести государств бывшего СССР. Имеются в виду граждане Украины, Беларуси, России, Армении, Молдовы и Грузии. Эти шесть стран были в привилегированном положении, что касается занятости. Но Еврокомиссия и Европарламент обязали нас реализовать так называемую «сезонную директиву», которая касается трех направлений: сельского хозяйства, плодоводства и туризма.

В связи с этим мы вносим изменения, а с 1 января эти изменения вступят в силу. Таким образом у нас будет два типа. Первый тип занятости будет основываться на сезонной директиве в трех указанных областях – так можно будет устраивать лиц из третьих стран, в том числе граждан Украины сроком до 9 месяцев в году. Второй вопрос, связанный с изменениями, также касается этих шести стран, о которых я говорил. Остается форма так называемых «заявлений», на основании которых будет выдаваться разрешение на работу. Эти краткосрочные периоды будут составлять 6 месяцев в течение 12 месяцев. То есть это будет короче период. Такая форма будет использоваться во всех сферах жизни: рестораны, промышленность, строительная отрасль или водители. Вот те сферы, где в Польше большая заинтересованность, и для этих шести стран есть еще большее упрощение. Если кто-нибудь будет работать в Польше по рабочему контракту, имеет возможность показаться на «среднюю визу» – то есть, из этого краткого срока перейти на более длинный. Для этого будет нужно проанализировать рынок труда. Также упрощения касаются первых 30-ти дней работы. Работодатель сможет направить работника на другую работу, например, вследствие погоды, если работу невозможно выполнить.

Граждане Беларуси – это вторая по численности группа граждан из стран экс-СССР. К концу ноября гражданам выдали 10 тыс. разрешений на работу, что означает рост на 130%.

К концу ноября зарегистрировали 52 тыс. заявлений о разрешении на работу. Касается это 38 тыс. человек, что означает рост на 100%, и это четкий рост занятости граждан Беларуси. Конечно, первое место занимают граждане Украины, но это результат льгот со стороны Украины в получении визы. И это сотрудничество есть, но также сотрудничество есть и из Беларуси, работников приезжает больше.

- Чем вызваны упрощения в законе? Рынок не достаточно насыщен?

- Мы имеем наименьшую безработицу за 26 лет. В процентах это 6,6%. Мы остаемся среди лучших пяти стран по этому показателю. Причина заключается в большом пробеле, который касается найма персонала. Особенно в области основных работ есть потребность в работниках. Для таких отраслей и существуют упрощения: сельское хозяйство, плодоводство, туризм. Ситуация также изменяется в области стройки. В сфере услуг и в магазинах нужен персонал. Причина этого в том, что часть нашего персонала работает за рубежом.

- Есть ли уровень, которого вы хотите достичь? Сколько миллионов работников вам нужны, чтобы ваша экономика развивалась?

- На данный момент, по нашим оценкам, работает около 1,5 миллиона человек из третьих стран – то есть не из Евросоюза.

Конечно, эта цифра не фиксированная, она меняется, она остается на уровне одного миллиона, летом – 1,5 миллиона. В зависимости от ситуации или требований рынка труда это достаточно стабильная цифра. Мы учитываем и тех, кто покинул нашу страну, чтобы у нас рынок сбалансировался. Также при найме происходит анализ рынка труда. Если где-то наши граждане безработные, то в это место не выдается разрешение на работу. А если взглянем на Варшаву, где безработица ниже 2%, там на рынок попадет достаточное число работников, так как они просто востребованы. Конечно, это зависит от каждого региона страны.

Также важно, чтобы гражданам третьих стран те изменения, которые мы проводим, обеспечивали достойные условия труда – это вопрос как минимальной зарплаты, так и почасовой ставки, которая обязательно применяется в нашей стране.

Чтобы эти люди не были обижены и чтобы не оказывали негативного влияния на рынок труда, снижая уровень оплаты труда, так как это негативно влияет на аспекты трудового рынка, связанные с зарплатой.