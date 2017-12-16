Сборная Беларуси по хоккею обыграла в овертайме Казахстан 16.12.2017, 20:46

Товарищеский матч прошел в «Чижовка-Арене».

Во втором товарищеском поединке сборная Беларуси вновь обыграла команду Казахстана, на сей раз в дополнительной пятиминутке, сообщает «Прессбол».

Беларусь — Казахстан — 2:1 (ОТ) (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

БЕЛАРУСЬ: Карнаухов (Осипков); Лисовец (к) — Хенкель, Парфеевец — Ковыршин — Гаврус; Знахаренко — Казакевич, Китаров — Туркин (а) — Демков; Дюков — Заламай, Ефименко — Боярчук (а) — Амброжейчик; Иванов — Бокун, Буйницкий — Белевич — Васильчук.

ШАЙБЫ: 0:1 — Гренц (Бурделев, Ибрайбеков, 9.43-бол.). 1:1 — Парфеевец (Туркин, Заламай, 44.39). 2:1 — Туркин (Китаров, Парфеевец, 61.24).