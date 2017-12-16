Украине пора побеждать 2 Алена Балаба, «Обозреватель»

16.12.2017, 21:55

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Это уже возможно.

В украинской блогосфере на этой неделе случился прорыв: 10 блоггеров были приглашены Центром информации НАТО в Киеве в Брюссель в штаб-квартиру НАТО, среди которых оказались не только профессиональные журналисты, но и писатель, бывший кандидат в мэры Киева, сценарист, айтишник, волонтеры и даже те, кто успел послужить в АТО совсем не при штабах.

Состав условных блоггеров не подкачал настолько, что секретарь РНБО Украины, начавший свой визит в НАТО 13 декабря со штаб-квартиры объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE) в Монсе, сделал все возможное, чтобы не столкнуться в лоб с въедливыми и прямолинейными блоггерами. Ну, или так получилось - в любом случае, заявления пресс-службы секретаря РНБО оказались куда преснее и неинтереснее того, что написали блоггеры за эти три дня в Брюсселе.

НАТО - большая семья. Которая существует вот уже скоро почти 70 лет. Это своеобразный щит, купол от тех, кто посягает на мировую безопасность - на безопасность западной цивилизации, во главе которой стоит безопасность жизни каждого человека. Этот заявленный гуманизм - основа НАТО. Все сказки про "натовскую военщину" и "звериный оскал капитализма", навязанные советской, а позднее - путинской пропагандой, можно оставить в прошлом. Реальное положение дел на месте - непосредственно в самом Брюсселе и Монсе - показало, здесь работают две команды - дипломатов и военных, которые делают все, чтобы цивилизованный мир был защищен от любой угрозы, начиная от терроризма и ИГ и заканчивая "зелеными танками и человечками" под неопознанными флагами, одетыми в одежду шахтеров и любых "самооборон".

Любой конфликт НАТО прежде всего пытается разрешить дипломатическим путем. Военные вступают в процесс уже тогда, когда по-другому не получается. На любую военную операцию должны дать согласие все 29 стран, входящие в Альянс. Если хотя бы одна страна (а каждая из них имеет равное право голоса, включая недавно принятую в организацию Черногорию), отказывается от своего голоса в принятии решения, то оно никак не вступит в силу. Демократия - это процедура. Североатлантический Договор - основа этой процедуры. Все три дня, проведенные в Брюсселе и Монсе, доказывали это на словах и на деле. Как бы наши въедливые блоггеры не задавали в разных формах вопросы о том, "как можно порешать в случае прямого и завуалированного вторжения в ту же Литву, например?", и дипломаты, и военные НАТО отвечали однозначно: "Вооруженный ответ будет только тогда, когда решат все 29 стран организации. Это - коллективная безопасность".

А что с Украиной?

Украина готовилась подавать заявку для получения плана действий относительно членства в НАТО в 2008-м на Будапештском саммите. В 2010-м при Януковиче о ПДЧ забыли напрочь и вообще объявили о "внеблоковом статусе страны". В 2013-м - возобновили сотрудничество на основе программы специального партнерства. Не так давно (в сентябре 2017-го) президент Порошенко сделал громкое заявление, о том, что он "возможно инициирует референдум по вступлению Украины в НАТО". И пауза - как в театре. И все стали играть в предстоящие выборы - впрочем, как в кровавом 2014-м. И все это - очень хреново.

На встречах в Брюсселе и в Монсе чиновники и военные НАТО заявляли нам: "Двери в НАТО открыты для Украины. Мы никогда не признаем аннексию Крыма и гибридную оккупацию Донбасса". Это повторял каждый представитель НАТО и on-records, и off-records.

Сейчас в НАТО работают десять трастовых фондов. Нам рассказывали представители тех, кто непосредственно сотрудничает с украинской стороной - это обучение военных, это реабилитация наших воинов после тяжелых ранений, это медицина, социальная помощь и всевозможные семинары и курсы, а также совместные военные учения в рамках Альянса. Всего за этот год проведено 261 различных событий. И даже несмотря на то, что Украина сама пишет план сотрудничества с НАТО на каждый год, к октябрю 2017-го мы сами смогли выполнить только 4% этого плана. "Ну, может быть, к концу года будет 6%" - заметил кто-то с надеждой.

Какой из этого вывод? - Да простой. Постсоветская машина с "договорняками" вместо прописанной процедуры и ивентами "ради галочки" слишком неповоротлива для современной организации по коллективной безопасности. И это обижает наших партнеров - это понятно. Люди согласны помогать, но когда игра идет только в одни ворота - это злит. Даже скорее больше нас, въедливых блоггеров, - да потому что за Украину обидно вот уже в который раз.

Учиться побеждать - можно только жестко структурировав наши цели, намерения и действия. Не правда ли?

И напоследок. Немножко личных впечатлений

Как человеку, который провел все детство в военных городках и видевший и порядок, и расхлябанность, и военную машину в действии очень близко, мне понравилась структурированность самой организации: четкое выполнение Договора и приказов, понятная схема взаимодействия между отделами и подразделениями, ответы военных и дипломатов. Центральный штаб объединенных вооруженных сил НАТО в Европе в Монсе (SHAPE) - это вообще идеальные условия, созданные для военных и их семей. Надо сказать, что там работают и украинские военные. И наши жовто-блакитные прапоры над жилыми домиками с идеальными газонами и елочками - это приятно.

Зная все наши «негаразды» в армии, зная, какой ценой дается нам "перемирие" на востоке Украины, какая дипломатическая яма у нас с Крымом, многим из нас хочется найти большого и сильного "папочку", который "порешает" все наши проблемы. Этим объясняется то, что дают последние социологические исследования - положительных ответов на вопрос "Согласны ли вы с тем, что Украина станет страной-членом НАТО" становится больше с каждым голом по всем регионам Украины. Я видела эти исследования. Так же велико доверие к украинской армии - тоже по всем регионам.

Я понимаю, что инфантильное общество хочет скорых, красивых и безболезненных решений. Но пора взрослеть. И выполнять обязательства. И перестать искать черных кошек, обманывать себя и пенять на сильных, "что нам не помогают". - Помогают. Начинать нужно с себя.

И еще. Я мама. Я не хочу, чтобы мой ребенок жил в постоянно воюющей стране, где каждый день гибнут военные и не только. Я хочу уже побеждать. Тем более - что это возможно. Опыт упавшей Берлинской стены и и разбитый в пух и прах "Варшавский договор" - прямое тому подтверждение.

Алена Балаба, «Обозреватель»