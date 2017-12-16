«Реал» выиграл клубный чемпионат мира второй раз подряд 16.12.2017, 22:40

Мадридский футбольный клуб одолел бразильский «Гремио».

"Реал" стал победителем клубного чемпионата мира. В финальном матче мадридцы обыграли бразильский "Гремиу" - 1:0. Единственный мяч забил Криштиану Роналду, для которого этот гол - седьмой в истории турнира. По этому показателю Роналду занимает первое место, у Лионеля Месси, Сесара Дельгадо и Луиса Суареса - по пять точных ударов. Также португалец был назван лучшим игроком поединка, сообщает sport-express.ru.

"Реал" стал первым клубом, дважды подряд выигравшим турнир, а по общему количеству побед сравнялся с "Барселоной". Мадридцы побеждали на турнире в 2014, 2016 и 2017 году, каталонцы - в 2009, 2011 и 2015 году.

Клубный чемпионат мира

Финал

"Реал" - "Гремиу" - 1:0 (0:0)

Гол: Криштиану Роналду, 53.

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Каземиру, Кроос, Иско (Васкес, 73), Бензема (Бэйл, 79), Криштиану Роналду.

"Гремиу": Марселу Гроэ, Эдилсон, Жеромел, Каннеманн, Бруну Кортес, Рамиру (Эвертон, 71), Мишел (Майкон, 84), Жаилсон, Луан Виейра, Фернандинью, Барриос (Жаэл, 63).

Предупреждение: Каземиру, 27.

Судья: Рамос Паласуэлос (Мексика).

Абу-Даби. Стадион "Sheikh Zayed Sports City".