«Будем вместе! Будем белорусами!» 16.12.2017, 23:01

В 2017 году белорусы показали готовность к сопротивлению.

Об этом пресс-службе БНК заявил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, руководитель движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик.

- Каковы, на ваш взгляд, самые значительные события в общественно-политической жизни Беларуси произошли в прошлом году?

- После аннексии Крыма и экспансии на Донбассе со стороны агрессивной путинской России резко усилилась реальная угроза для Беларуси с востока. Это и угроза аннексии, и угроза войны. Поэтому очень ценным является то, что в 2017 году белорусы способны были к действиям в защиту независимости и суверенитета Беларуси, в защиту своих гражданских прав и свобод.

Я говорю про уличные акциии кампании БНК «Власть — народу»: Марши рассерженных белорусов, День белорусской воинской славы и др. Апогеем был День Воли, когда белорусы массово продемонстрировали способность к сопротивлению в борьбе за свободу. Такое же мужество демонстрировали и белорусские политзаключенные, и общество, борющееся за их освобождение.

- Принесло ли это результаты?

- Да. Приостановление на полгода декрета №3 после массовых уличных протестов, освобождение политзаключенных и прекращение дел против белорусских патриотов после кампании солидарности в Беларуси и в мире, вывод российских войск, принимавших участие в маневрах «Запад-2017» после их окончания, благодаря информационной кампании как в Беларуси, так и за рубежом.

- Какой должна быть стратегия действий БНК в следующем году?

- Главной должна оставаться защита независимости Беларуси и возвращение прав и свобод ее гражданам. Нужно продолжать готовить программу, альтернативную политике сегодняшней власти. Лукашенко когда-то сказал, что белорусы «жить будут плохо, но недолго». Редкий случай, когда сказал правду. Статистика этот неформальный лозунг власти подтверждает. Поэтому альтернатива - возвращение Беларуси в Европу. Чтобы через европейские стандарты обеспечить не только права и свободы гражданам, но и их состоятельность, социальную защищенность, другими словами, значительно повысить качество жизни. «Белорусы, будьте богатыми!» - этот лозунг, который пропагандировал почти 100 лет назад Дмитрий Прищепов, заново нужно сделать актуальным.

В XXI веке много глобальных вызовов, но на все вопросы существуют ответы. До Лукашенко белорусы смеялись над поляками, так как жили тогда более зажиточно, чем западные соседи. За последние 25 лет Польша стала совсем другой, граждане Беларуси сейчас массово едут туда работать. Все страны Восточной Европы перестроили свою экономику, провели реформы. У белорусов есть возможность при проведении реформ учесть опыт соседей и не повторять некоторые их шаги, которые, как выяснилось, были ошибочными. Но сегодняшняя власть на реформы не пойдет. У них все хорошо. Они - сами по себе, народ - сам по себе. Это надо менять. Карфаген должен быть разрушен.

Поэтому так важны уличные акции. Наиболее актуальным политическим лозунгом в 2018 году будет: «Власть - народу!» Нам нельзя отступать. В любой стране переход от авторитарного режима к демократии требует в качестве необходимого элемента уличные акции. Поэтому БНК необходимо сохранить «улицу» для оппозиции.

- Чего бы вы пожелали белорусам в 2018 году?

- Поздравляю всех с наступающим Рождеством Христовым и Новым Годом. Чтобы везло, чтобы сбывались мечты, чтобы было Божье благословение, - и на личном уровне, и в каждой белорусской семье, и во всей нации. А пожелание будет простое. 2018 год - год великого юбилея, - век БНР. Будем вместе! Будем белорусами! Вопреки сложным геополитическим схемам и жестоким репрессиям сегодняшним властей - верим в счастливое будущее для нашей страны.