СК: В действиях по срыванию сухих цветов есть признаки правонарушения 66 19.12.2017, 12:19

8,565

Следственный комитет прокомментировал скандальное дело о «цветочном грабеже» в Витебске.

Предварительное следствие по уголовному делу о сорванных на клумбе цветах в Витебске прекращено в силу малозначительности. Правда, ответить за «преступление» все же придется. Но уже по административному кодексу, сообщает БелТА.

Витебский городской отдел СК провел расследование в рамках возбужденного уголовного дела по поступившим из прокуратуры Витебска материалам проверки о хищении цветов.

«Следователями приняты все исчерпывающие меры по нивелированию конфликта. Однако женщина в категоричной форме отказалась признать свое правонарушение и тем более примиряться с потерпевшей стороной, считая свой поступок нормой поведения, - рассказала Светлана Сахарова. - Следствие пришло к выводу, что в действиях подозреваемого лица усматриваются признаки правонарушения. В силу своей малозначительности производство предварительного следствия по уголовному делу подлежит прекращению. Для привлечения женщины к административной ответственности материалы переданы в органы внутренних дел».

Уголовное дело по ч.2 ст.206 (грабеж, совершенный группой лиц) УК Беларуси было возбуждено в отношении матери и дочери из Витебска за сорванные на клумбе цветы.

Возникшая 26 октября конфликтная ситуация была заснята на видео. На опубликованных СК кадрах видно, как две женщины рвут цветы у дома в Витебске. Впоследствии к ним подошла другая женщина, которая сказала, что цветы посадила она и ее соседка из подъезда. Именно поэтому, по ее словам, прежде чем срезать растения, нужно было спросить разрешения. Женщины срезали 25 цветков общей стоимостью Br30.

После проведенной милицией проверки материал поступил из прокуратуры Витебска в следствие. Ситуация изучалась процессуальным контролем Следственного комитета.