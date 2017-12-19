Как белорусам слетать к морю и обратно за 34 евро 3 19.12.2017, 12:25

4,386

Несколько выгодных предложений для путешествий.

Citydog.by продолжает искать хорошие, дешевые путешествия. Сегодня в выпуске – билеты во все города Европы из Минска, курортная Италия в апреле из Варшавы и Осло за 1 евро.

МАУ распродает билеты в Европу из Минска

Украинская авиакомпания устроила белорусам маленький праздник: билеты в европейские города из Минска продают с 50% скидкой. Важное замечание: со скидкой можно не только слетать, например, в Милан, но и вернуться в Минск.

Акция продлится до 31 декабря, а улететь по дешевым билетам можно будет с 15 января по 20 марта 2018 года.

Из направлений есть Прага, Милан, Париж, Рим, Венеция, Мюнхен, Франкфурт, Берлин, Дюссельдорф, Барселона и много других городов.

Из Польши в Скандинавию за 1 евро

Дарить подарки любят все, в том числе и лоукост Ryanair. В декабре или январе можно улететь из Гданьска в Осло за 1 евро.

Что делать в Норвегии и какие там цены, можно почитать здесь. И пока не прочитаете, на билет лучше не соблазняться!

Из Варшавы к морю и обратно за 34 евро

Не так давно Ryanair начал летать в прибрежные итальянские города Римини и Пескара. А сейчас так вообще цены на билеты снизил. Теперь из Варшавы в, например, Римини и обратно можно слетать за 34 евро. Правда, планировать поездку стоит только на конец апреля – дешевые билеты только там.