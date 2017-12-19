Степан Демура: С рублем и нефтью в 2018-м будет довольно интересная ситуация 9 19.12.2017, 12:33

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Финансовый и биржевой аналитик рассказал о перспективах российской экономики.

Российский финансовый и биржевой аналитик Степан Демура поделился своим видением того, как новые санкции против России отразятся на стране, а также предрек падение добычи нефти на 2018 год, пишет rusmonitor.com.

По его мнению, санкции против РФ будут ужесточаться, и по-видимому в «нужном направлении», имея в виду, что они будут медленно, но верно душить российскую экономику. В частности, речь здесь идет об ограничениях вложений в российские ОФЗ, и ограничении инвестиций в Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Если говорить о ТЭК, то это в первую очередь коснется обслуживающих организаций США, контролирующих порядка 80% сервисного рынка в России, то есть добыча нефти может очень сильно и резко сократиться, рассказал аналитик. А что касается вложений в ОФЗ, то фондам, безусловно, придется снижать позиции, и это очень плохо отразится на рубле, из-за сокращения добычи нефти, и со стороны фондов сокращающих позиций, отметил Демура. С рублем же тоже складывается довольно интересная ситуация, так как он больше не привязан к нефти.

Аналитик в очередной раз прокомментировал крах надежд лидеров путинского режима относительно «разделе мира» с участием России и второй ялтинской конференции, упомянув, что в пересчете на доллары, ВВП России на данный момент менее 1 триллиона, это приблизительно 1% мирового ВВП, и вот как раз этот 1% сядет с 50% мирового ВВП, и вместе они будут делить мир. Демура не без иронии отметил, что на самом деле это «круто».

Комментируя последний телефонный разговор президента США и Путина, экономист выразил мнение, что вовсе не стоит слишком серьезно относиться к некоторым словам Дональда Трампа, касающихся России. Кроме того, не стоит и проецировать наш негативный опыт нашей политической системы на другие страны. Конечно, американский президент имеет определенный вес, но все же является номинальной фигурой. Политическое направление страны от него не зависит, он может его лишь корректировать. И самое главное надо понимать, что его по мнению, администрация работает, прежде всего, в интересах крупных бизнесменов США. Особенно делая упор на развитии Топливно-энергетического комплекса и вероятно на ускорении закрытия нефтяного баланса Канады, США, и Мексики. Это уже привело к тому, что, во-первых, сланцевая нефть стала очень дешевой, стоимость ее в среднем составляет $25 за баррель, и во-вторых, сланцевые компании опять очень хорошо захеджировались по довольно высоким ценам, поэтому их не беспокоит, сколько в ближайший год-полтора, будет стоить нефть. Они продолжат добывать, причем не снижая добычу нефти, даже при ее стоимости и в $20 и $10 за баррель.

А о соглашении с ОПЕК и другими странами аналитик думает, что оно в скором времени прекратит свое существование.

Экономист рассказал и что думает о газе. По его убеждению, война в Сирии может идти вечно. В первую очередь это выгодно Штатам. Именно поэтому все договоренности о мире и прекращении огня не стоят и «выеденного яйца», добавил Демура. Военные действия будут продолжаться долго, что выгодно американским добытчикам сланцевого газа, и невыгодно Газпрому. Катар, со слов аналитика, вполне мог бы конкурировать с американцами в Европе, однако при условии, если бы там проходил трубопровод, потому что они также поставляют в Европу сжиженный газ. А потому как построить этот самый трубопровод по определенным причинам невозможно, так как в Ираке и в Сирии не все гладко, соответственно, Катар будет гнать сжиженный газ также как и американцы.