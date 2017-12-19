Независимая журналистка: Буду оспаривать все случаи, когда мне не давали работать 11 19.12.2017, 12:44

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Ольга Чайчиц

Ольга Чайчиц готовит жалобу в Конституционный суд.

Корреспондентку «Белсата» Ольгу Чайчиц и оператора Сергея Ковалева в очередной раз наказали крупным штрафом.

Суд Центрального района Минска и судья Иван Костян признали их виновными в «незаконном изготовлении и распространении продукции СМИ» и назначил штраф – по 35 базовых величин каждому (805 рублей).

Согласно этой статье – 22.9 КоАП – Ольгу Чайчиц судят уже седьмой раз за текущий год. На этот раз – за стрим с Марша рассерженных белорусов 2.0, который прошел в Минске 21 октября.

Сергей Ковалев освещал акцию вместе с Ольгой в качестве оператора. На вчерашнем заседании оператор не присутствовал.

Ольга же рассказала, что, скорее всего, не собирается обжаловать конкретно это решение, а готовит большую жалобу в Конституционный суд.

«Я буду жаловаться в общей сложности на все случаи, когда меня судили за мою работу. Ведь все эти штрафы нарушают мое право собирать и распространять информацию, гарантированное мне Конституцией», — говорит журналистка.

Только за текущий год число административных дел, возбужденных в отношении независимых журналистов, в том числе фрилансеров, которые делали сюжеты для телеканала, превысило 85.