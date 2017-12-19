В России Ан-2 упал сразу после взлета 19 19.12.2017, 12:49

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На борту самолета находились 12 пассажиров и два члена экипажа.

Самолет Ан-2 разбился в Нарьян-Маре (Россия) при взлете. Самолет направлялся в заполярный поселок Харута. Момент крушения попал на видео, сообщает ntv.ru.

Появилось видео падения Ан-2. На кадрах запечатлено, как самолет совершил круг над территорией аэропорта, а затем рухнул.

Сотрудники управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу проводят проверку после падения Ан-2 в Нарьян-Маре, передает ТАСС. По данным полиции, самолет вылетал в поселок Харута, на борту находились 12 пассажиров и два члена экипажа.

Между тем, по данным администрации округа, в самолете находились 13 человек. После крушения 11 пострадавших были доставлены в больницу. Среди жертв есть женщина, передает РИА «Новости». Также местные власти подтвердили, что в числе пассажиров был ребенок, а также представитель администрации округа.

В свою очередь врио главы региона Александр Цыбульский подтвердил, что в результате падения самолета погибли два человека, остальные были госпитализированы.