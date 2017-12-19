Названы восемь простых способов похудеть к праздникам 2 19.12.2017, 12:54

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Как избавиться от лишних килограммов, приложив минимум усилий.

Для тех, кто не очень любит диеты и спортзал, но очень хочет похудеть, orthodox.od.ua предлагает простые и «ленивые» способы сбросить вес.

Делайте упражнения перед телевизором

Совмещайте приятное с полезным: смотрите любимый сериал и занимайтесь спортом одновременно. Расстелите коврик перед телевизором, растянитесь, покачайте пресс, поработайте с гантелями, сделайте несколько приседаний. Во время рекламной паузы можно постоять в планке или сделать отжимания. За один эпизод телешоу можно неплохо поработать над телом и сжечь не менее 200 калорий.

Готовьте раз в неделю

В воскресенье потратьте несколько часов на приготовление сбалансированных обедов и ужинов на следующую неделю. Например, можно запечь куриную грудку и овощи, отварить гречку или кускус, приготовить суп-пюре. Берите с собой на работу готовый обед, а вечером разогревайте дома полезный ужин. Чтобы избежать соблазнов, избавьтесь от вредных продуктов в холодильнике. По данным исследователей Университета Буффало, ограниченный набор продуктов способствует тому, что вы едите меньше. Ленивым девушкам похудеть будет еще проще: вареная гречка привлекательнее, чем котлеты, которые надо приготовить.

Реже ходите в супермаркет

Перед походом в магазин лучше плотно поесть — это убережет вас от импульсивных и совершенно ненужных покупок. Составьте список необходимых продуктов и обязательно включите туда то, что может храниться в течение долгого времени (макароны, крупы, замороженные овощи и фрукты). Не заходите в супермаркет без определенной цели. Если вам нужны свежие фрукты или овощи, лучше по пути домой зайдите в лавку органических продуктов.

Выбирайте полезные снеки

Если вы чувствуете, что голодны, не нужно игнорировать свои желания и считать минуты до полноценного обеда или ужина. Полезные снеки помогут утолить голод и избежать последующего переедания. В любом магазине можно найти орехи, фрукты или йогурт — идеальные и быстрые варианты здорового перекуса.

Забудьте про некоторые ингредиенты

Во время готовки не используйте масло для жарки, приготовьте обед на гриль-сковороде или используйте пароварку. В одной чайной ложке оливкового масла содержится 120 ккал (столько же, сколько и в 80 граммах куриной грудки). Лучше в другой раз добавить масло в салат, чтобы избежать термической обработки и получить больше пользы.

Носите обтягивающую одежду

Боди и топы из эластичной ткани, узкие джинсы, юбки-карандаш идеально подчеркивают фигуру. Видя свое отражение в зеркале в течение дня, уже не так уж хочется съедать вторую половину сэндвича.

Больше спите

Сон — один из самых приятных способов сбросить вес. Канадские исследователи на протяжении 6 лет изучали влияние количества часов сна на вес. Как выяснилось, люди, которые спят по ‪5-6 часов, в среднем весят на 9 килограммов больше, чем те, кто спит ‪7-8 часов. Недосып замедляет метаболизм и провоцирует чувство голода, а это, в свою очередь, заставляет потреблять больше калорий.

Чаще открывайте окна

Пусть у вас дома будет слегка прохладно, так ваше тело будет расходовать больше калорий для поддержания оптимальной температуры. Когда организм мерзнет, то производит тепло из белого жира, и, соответственно, запасы последнего уменьшаются.