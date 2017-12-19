За высоким забором: Что происходит в колониях для подростков в Беларуси 12 19.12.2017, 13:09

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Как выглядит система «исправления» в спецучилищах.

В белорусских учреждениях образования закрытого типа содержатся и проходят обучение подростки, совершившие уголовные преступления, но в силу возраста не направленные в исправительные колонии. 26 ноября из "Могилевского государственного спецпрофтехучилища закрытого типа №2 деревообработки" (МГСПТУ №2) сбежали шестеро учащихся.

Спустя несколько часов их задержали и вернули в училище. Как установил Следственный комитет Беларуси, доставленных обратно подростков избили и поместили в изолятор. Директор спецучилища и его заместитель были взяты под стражу. Против них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 426 УК Беларуси (превышение власти или служебных полномочий).

На территории могилевского спецпрофтехучилища закрытого типа

Коллективная ответственность за правонарушения

О побеге учащихся и последовавшим за этим наказании корреспонденту dw.com рассказала мать одного из подростков Елена Щавликова. Если бы не медики, говорит она, об избиении никто бы не узнал. Ее сына, 16-летнего Андрея Шупишева, были вынуждены отправить в больницу с подозрением на перелом позвоночника. Оформлявшая документы медсестра спросила мальчика о вероятных причинах травмы, и он признался, что его избили. После этого сотрудники больницы вызвали милицию и те начали проверку.

Как вспоминает Елена Щавликова, администрация спецучилища даже не сообщила ей, что ее сын находится в больнице. Женщине позвонили оттуда только спустя два дня. 29 ноября она подала заявление в милицию, потребовав начать расследование. Через две недели было возбуждено уголовное дело.

Елена Щавликова

Корреспонденту DW удалось поговорить с Андреем Шупишевым по телефону. Подросток рассказал, что за мелкую кражу из автомобиля суд установил ему режим ограничения свободного времени. Нарушения режима привели к тому, что 26 октября Андрей оказался в МГСПТУ №2.

Одной из особенностей спецучилища была коллективная ответственность за нарушения порядка. Как-то одного из воспитанников обнаружили курящим в туалете, и администрация запретила всем учащимся звонки, письма, передачи, любые контакты с внешним миром. Условия в училище были невыносимы, рассказывает Андрей, так что он и еще пятеро парней решили сбежать.

Никаких контактов с прессой

После того, как беглецов доставили обратно в спецучилище, трое его сотрудников, пытаясь узнать имя инициатора побега, по очереди избивали подростков. Имена избивавших уже известны следствию. Директора МГСПТУ №2, сейчас находящегося под стражей, в тот день на работе не было, говорит Андрей. Ночь все шестеро сбежавших провели в изоляторе, а на следующий день Андрей с трудом смог подняться и передвигаться. По версии медицинской части спецучилища, травму позвоночника он получил при побеге, неудачно спрыгнув с забора.

В настоящее время обязанности директора спецучилища выполняет заместитель по учебной работе Александр Долгий. Попытки пообщаться с ним оказались безуспешными - по внутренней связи Долгий сообщил корреспонденту DW, что на время следствия ему запрещены любые контакты с представителями общественности, а попасть на территорию спецучилища и пообщаться с его сотрудниками можно столько с разрешения Минобразования.

Не первый скандал

Поскольку МГСПТУ №2 подотчетно министерству образования, общественные организации, контролирующие пенитенциарные учреждения, не могут попасть на территорию спецучилища, говорит директор Могилевского правозащитного центра (МПЦ) Владимир Кравченко. В Могилеве есть Общественная наблюдательная комиссия по контролю над системой исполнения наказания, но у нее есть право посещать лишь учреждения Департамента исполнения наказаний. Спецучилища закрытого типа находятся вне ее досягаемости.

По версии дирекции училища, травма позвоночника у Андрея стала результатом неудачного прыжка с забора

Всего в Беларуси четыре таких учреждения, два из них расположены в Могилеве. Кроме спецучилища, говорит правозащитник, в городе есть спецшкола закрытого типа. Еще одно спецучилище №1 легкой промышленности находится в городе Петриков Гомельской области. А в Мядельском районе Минской области расположено лечебно-воспитательное спецпрофтехучилище №3 для детей с наркологической зависимостью.

Юрист правозащитного центра "Весна" в Могилеве Борис Бухель рассказывает, что о случаях жестокого обращения с воспитанниками спецучилищ становилось известно и раньше. В 2004 году несколько воспитателей спецшколы даже подали ряд жалоб на администрацию заведения. Дело было доведено до суда, руководство учреждения отстранили от работы, в здании сделали ремонт, однако позднее инициаторы разбирательства под давлением со стороны администрации вынуждены были уволиться.

Опасный контингент

Одна из воспитателей спецшколы, Наталья Мартынюк, сейчас работает в Могилевском правозащитном центре. Объясняя, как устроена система спецобразования в Беларуси, она рассказывает, что в могилевскую спешколу попадают малолетние правонарушители с 11 лет со всей Беларуси. После того, как детям исполняется 14 лет, их переводят в спецучилища, где они остаются до совершеннолетия.

Спецшкола закрытого типа, расположенная в Могилеве

Контингент очень сложный, и таких детей не нужно идеализировать, говорит правозащитница. Один из ее воспитанников, к примеру, нанес 112 ножевых ранений взрослому мужчине, другой задушил сверстника во время купания. Поэтому в спецучреждениях, помимо воспитателей и учителей, есть еще режимная служба, следящая за правопорядком, а для нарушителей предусмотрен карцер. "В таких заведениях дети становятся только хуже", - считает она.

В спецучилищах, по словам Мартынюк, отсутствует какая-либо социальная адаптация. Персонал заведений изначально относится к воспитанникам, как к закоренелым преступникам. Освободившись, дети возвращаются в свои семьи - зачастую, неблагополучные - и вскоре вновь совершают преступления. Юрист минского офиса "Весны" Павел Сапелко также отмечает, что нормы расходов на питание для воспитанников закрытых учреждений, установленные советом министров Беларуси, на 15 процентов ниже, чем в детских домах. По словам правозащитников, обосновать подобную разницу сложно. На момент включения статьи не удалось получить комментарий по этому вопросу от министерства образования.