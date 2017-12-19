Брестчанка в Германии: В семье стараемся поддерживать белорусские традиции 5 19.12.2017, 13:44

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В Германии белоруска закончила Маргбурский университет по специальности «экономика предприятий» и работает уже семь лет.

Германия считается одной из наиболее комфортных европейских стран для жизни. Недаром немало белорусов обосновалось здесь. Одна из них Татьяна – собеседница media-polesye.by.

«Не хватало родных и близких…»

- Раньше я жила в Бресте, - начинает рассказ Татьяна. - После того, как закончила университет в родном городе, направилась на учебу в Германию. Вначале мне было там нелегко. Больше всего не хватало родных и друзей, их поддержки. Конечно, человек ко всему привыкает, и со временем я привыкла к новой стране, нашла друзей.

В Германии Татьяна закончила Маргбурский университет по специальности «экономика предприятий» и работает уже семь лет.

- С мужем мы познакомились на вечеринке. Я отдыхала с коллегами по работе, а он был с друзьями. Ему сразу приглянулась новая незнакомка. Но по той причине, что я совмещала работу и учёбу, времени на развлечения не было, да и в нашем небольшом городке у меня было мало знакомых, - вспоминает Татьяна. - Мы долго общались с Енсом в тот вечер, да и в последующие дни. Очень скоро он познакомил меня со своими родителями и друзьями. Мы виделись практически каждый день. Через 5 месяцев знакомства он уже сопровождал меня на родину, в Беларусь. Енсу очень понравились дружелюбные и отзывчивые белорусы.

Сейчас Татьяна и Енс воспитывают двоих детей - Максима и Ангелину.

- Дети наши, к сожалению, совсем мало понимают по-русски. Когда я с ними была, они много понимали, но сейчас, когда пошли в садик, им проще по-немецки общаться, - делится собеседница.

Супруги с детьми

«Стараемся каждый год приезжать в Беларусь»

Сейчас супруги с детьми проживают в городе Штадталлендорф, что недалеко от Марбурга. Немецко-белорусская семья старается каждый год приезжать в Беларусь, повидаться с родными и близкими. - Мне очень важно, чтобы мои дети знали, где Родина их мамы, - говорит Татьяна.

- Уже 12 лет каждый год мы вместе ездим в Брест. Мои родственники тоже навещали нас, первоначально в нашей квартире, где мы раньше проживали, а сейчас приезжают в наш дом.

- Мы стараемся поддерживать белорусские традиции. Празднуем Рождество и посещаем церковь всей семьей. Потом дома открываем подарки под ёлкой. Рождество в Германии празднуем всегда в семейном кругу. На протяжении всех праздничных дней мы встречаемся с родными, общаемся, играем с детьми. Новый Год чаще всего мы встречаем с друзьями в домашней атмосфере. Также наша семья празднует и православное Рождество. Ходим в церковь, а потом с немецкими и белорусскими родственниками садимся за праздничный стол.

Замок в Марбурге - один из любимейших замков Татьяны

«Здесь нет тех, кто не бывал на наших ярмарках»

- Отдыхать мы с удовольствием ездим на Балтийское или Северное море. Когда дети подрастут, хотелось бы повидать горы, например, Альпы. Что касается самой Германии, то я очень люблю посещать замки, например, замок в городе Хайдельберге - старинное архитектурное сооружение незабываемой красоты, - делится впечатлениями о путешествиях рассказчица.

Путешествия - неотъемлемая часть жизни Татьяны

- Ещё у нас практически около дома находится завод «Ферреро», который производит знаменитый шоколад. Если честно, то я предпочитаю немецкий шоколад белорусскому. Но я не особый любитель шоколада. Это слабость моих детей и мужа.

В преддверии Рождества хочется упомянуть и Рождественские ярмарки. Они в Германии очень популярны. Журналисты спросили у Татьяны, как часто они посещают подобные мероприятия.

- Думаю, здесь нет человека, который не бывает хоть раз в году на этих ярмарках. Мы посещаем местные рынки с детьми и с коллегами по работе. В этой атмосфере очень приятно обменяться заботами или радостями. Когда наши дети подрастут, обязательно съездим на рождественскую ярмарку в Лейпциг или Нюрнберг. Популярны также поездки в Дрезден на старинном локомотиве. Дети будут в восторге, думаю, это будет для них настоящее приключение.

- Что касается рождественских подарков, то в Беларуси раньше не было каких-то значительных презентов на новогодние праздники, - вспоминает Татьяна. - Но в Германии всё по-другому. Рождество здесь очень большой праздник и, соответственно, подарки дарятся (и ожидаются) существенные. Дети, в основном, получают игрушки, взрослым мы дарим приятные мелочи: сладости, средства гигиены, парфюм. Подарочные сертификаты ресторанов тоже очень распространены. Самое важное, чтобы подарки приносили пользу и подходили непосредственно тем людям, которым их дарим.