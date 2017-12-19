Молодежная сборная Беларуси разгромила сверстников из «Баффало» 19.12.2017, 13:18

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Подопечные Юрия Файкова легко справилась с соперником — 5:0.

Молодежная (до 20 лет) сборная Беларуси провела на американском льду первый товарищеский матч в рамках подготовки к МЧМ-2018. Ее соперником стала молодежная команда «Баффало». Подопечные Юрия Файкова легко расправилась с местной командой — 5:0, сообщает pressball.by.

Беларусь U20: Грищенко (Родик); Рядченко — Литвинов — Бовбель, Мартынюк — Дерябин; Ивановский — Гринкевич — Асташевич, Соколовский — Буровцев; Лукашевич — Анисимов — Малащенко, Гостев — Габрусь; Михальчук — Филяев — Николаев, Магалецкий — Саврицкий.

Шайбы: 1:0 — Филяев (Николаев, 7.11). 2:0 — Бовбель (Рядченко, 36.32). 3:0 — Лукашевич (Буровцев, Малащенко, 39.42). 4:0 — Литвинов (Бовбель, Рядченко, 44.20). 5:0 — Николаев (Габрусь, 46.33).

20 декабря в 03:00 по белорусскому времени Беларусь U20 сразится со сверстниками из США, а днем позже наши соотечественники померятся силами с молодежной сборной Словакии. 25 декабря тренерский штаб молодежной сборной Беларуси объявит финальный состав команды на МЧМ-2018. После этого команда переедет в Баффало, где 26 декабря проведет свой первый матч на МЧМ в элитном дивизионе против сборной Швеции, — сообщает официальный сайт Федерации хоккея Республики Беларусь.