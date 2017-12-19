Сергей Веремеенко: «Уходи!» разлеталось эхом по всей столице 3 19.12.2017, 13:29

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Фото: Reuters

19 декабря 2010 года стены властных учреждений дрожали от энергетики, которая шла от нас.

Своими воспоминаниями о событиях 19 декабря 2010 года в «Фейсбуке» поделился представитель Белорусского Национального Конгресса в Гродно Сергей Веремеенко:

«Семь лет назад белорусский народ поднялся на восстание. Именно так, по моему мнению можно назвать храбрый выход белорусов на Площадь-2010.

«Лукашенко испугался по-настоящему. Ведь самое страшное для диктатора – это единство против него всех граждан. В колонне, что двинулась к Дому правительства шли вместе анархисты с барабанами и «народнофронтовцы», молодые студенты и люди пожилого возраста.

А гаишники на пожелания демонстрантов «нового главнокомандующего в новом году» отвечали: «Скорее бы уже!». На перекрестках останавливались машины, люди выходили из них и присоединялись к протестующим.

На проспект Независимости появился на некоторых зданиях бело-красно-белый флаг. Общее «Новые выборы без Лукашенко!» и «У-хо-ди!» разлеталось эхом по всей столице.

А когда вместе с Ходановичем мы пели «Муры!», было такое ощущение, что стены властных учреждений дрожали от той энергетики, которая шла от нас.

Восстание было жестоко подавлено при помощи ОМОНа и неопределенных людей в штатском. Позже, на видео в YouTube я даже увидел «скорую», которая забирала пострадавшего, накрыв его с головой...

Но сопротивление не было напрасным.

То, что сейчас узурпатор вынужден идти на уступки – результат того, что мы не сдаемся. Не сидим молча и не терпим каждый по себе, в отдельности. Мы заставляем их прогибаться, чтобы в конце концов их сломать. Каждый по-своему, не всегда удачно, и к сожалению, зачастую разрозненно.

Но вспомните Площадь-2010. Как и то, что было раньше — Площадь-2006 и позже многие февральские и мартовские Площади-2017. Мы становимся сильнее, умнее, более сплоченными. Мы учимся. Учимся быть белорусами. Одним народом. Единой нацией. Пусть и делая много ошибок, мы становимся гражданами. И все у нас в конце концов получится. Так не оставляйте же Отечество в беде! Во славу наших предков и ради будущего наших потомков. Жыве Беларусь!»