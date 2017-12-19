Тень Акелы над Путиным 5 Александр Митрофанов, novinky.cz

19.12.2017, 13:38

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Правитель РФ уже не «тянет» на прежнюю роль.

Почти четырехчасовое ежегодное шоу Владимира Путина в формате масштабной пресс-конференции на этот раз оказалось не столь продолжительным, но особенно интересным. Динамичности происходящему придали две женщины, которые известны своей смелостью.

Заместитель главного редактора радио «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр только недавно поправилась после нападения на нее в редакции, когда преступник попытался ее зарезать. От гибели ее отделяло несколько миллиметров. Ксения Собчак, которая присутствовала на пресс-конференции от независимого телеканала «Дождь», не теряется ни при каких обстоятельствах. Как и сейчас, когда она ведет собственную президентскую кампанию.

В череде хвалебных речей в адрес Путина и просьб решить локальные проблемы их вопросы прозвучали, как послания из другого мира. Фельгенгауэр говорила о бесправии в стране, где в заключении незаконно удерживаются политические противники Путина, а чеченца, подозреваемого в убийстве Бориса Немцова, так и не допросили, потому что он отказался открывать дверь. Путин отделался формальными фразами.

Что касается Собчак, то она хотела узнать у Путина, почему на основании фальсифицированных судебных процессов Алексею Навальному, единственному действительно оппозиционному политику, запрещено участвовать в президентских выборах. Собчак поделилась собственным опытом ведения кампании, отметив, что власти боятся разрешать ее мероприятия, поскольку в стране царит убежденность: тот, кто идет против Путина, окажется либо в тюрьме, либо в морге.

Отвечая на эти вопросы, Путин проявил себя не таким, каким его привыкли видеть россияне и все, кто следит за Россией. Он не стал привычно отговариваться тем, что это закон запрещает Навальному участвовать в выборах. Путин проговорился, что у Навального нет шансов, поскольку сам Путин (он замаскировал это старым добрым способом, обозначив как «интересы большинства граждан») считает Навального опасным. Путин приравнял его к Саакашвили, которого искренне ненавидит. Также президент пугал хаосом и Майданом.

Впервые Путин показал, что боится Навального. Если бы не боялся, то произнес бы его имя (из суеверия президент этого еще ни разу не делал) и не препятствовал бы его участию в выборах. Ведь популярность Навального, даже по данным объективного Левада-Центра, такова, что не представляет угрозы для Путина.

В качестве главного аргумента президент заявил, что у оппозиции нет позитивной программы. Это неправда. Навальный мгновенно на это отреагировал в социальных сетях. Путин заявил, что главной целью его кампании будет повысить доходы граждан. Больше он ничего не сказал. А Навальный углубился в тему и предложил забрать деньги у коррумпированных государственных чиновников во главе с Путиным и в два раза увеличить расходы на образование и здравоохранение, минимальную зарплату установить на уровне 25 тысяч рублей и так далее.

Сейчас столкновения не случится, потому что Навального исключат из конкуренции. Однако своим выступлением Путин не тянет на альфа-самца. Президенту нравится «Книга джунглей». Тогда он должен знать, что случилось с Акелой, когда он упустил добычу.

Александр Митрофанов, novinky.cz (перевод – inosmi.ru)