Стало известно, во сколько белорусам обошелся дорожный налог 24 19.12.2017, 13:47

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ВЛАДИМИР АМАРИН

ФОТО: BELTA.BY

При этом значительную часть побора бюджет недополучил.

В 2017 году белорусский бюджет недополучит около $15 млн дорожного сбора. Как передает «Еврорадио», об этом рассказал министр финансов Владимир Амарин.

"В текущем году мы примерно 25-30 млн до плана недополучим", — сказал министр. Он добавил, что в октябре правительство было вынуждено скорректировать сумму госпошлины, которая передается в местные бюджеты. "Конечно, они рассчитывали на плановые объемы, это вызвало определенный, так сказать, дискомфорт", — отметил Амарин.

В этом году правительство рассчитывало собрать 322,7 млн рублей (примерно $160 млн) государственной пошлины на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Соответственно, бюджет недосчитался около 10% от запланированной суммы.

Эту пошлину (неофициально ее называют дорожным сбором и транспортным налогом) автомобилисты оплачивают, когда проходят техосмотр. В начале декабря заместитель директора УП "Белтехосмотр" Владимир Пиульский заявил, что без пройденного техосмотра ездит более половины зарегистрированных в Беларуси автомобилей. Отсюда и недобор в бюджете.