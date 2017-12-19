Министр обороны Литвы: Участники «Запад-2017» были готовы вторгнуться в Балтию за 24 часа 10 19.12.2017, 13:59

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Раймундас Кароблис

ФОТО: LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA

Литва – один из важнейших бастионов НАТО на северо-востоке.

В конце минувшей недели в Литву были доставлены два бронетранспортера Boxer немецкого производства. Эти бронетранспортеры не оснащены боевыми башнями, и предназначены для учебных целей.

А в 2019 году в Литву начнут поступать бронетранспортеры с полным боевым оснащением – договор о покупке восьмидесяти восьми единиц бронетехники на общую сумму 385,6 миллиона евро был подписан в августе прошлого года.

Поставка бронетехники балтийской республике укладывается в общую тенденцию укрепления позиций Североатлантического альянса на границе с Россией. Необходимость в подобного рода мерах возникла после российской аннексии Крыма, вооруженного вмешательства в юго-восточные области Украины и последовавших за этим провокационных действий российского ВМФ в Балтийском море.

Реакция официального Вильнюса на недружественные действия российской армии стала главной темой интервью, которое корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» дал министр обороны Литовской Республики Раймундас Кароблис.

- В середине ноября в Брюсселе министры обороны и иностранных дел большинства стран Европейского Союза подписали декаларацию о намерении углубить постоянное структурированное оборонное сотрудничество (PESCO). Программа PESCO обяжет государства-члены ЕС больше и систематичнее сотрудничать: увеличивать расходы на оборону, предоставлять свои подразделения для операций ЕС, создавать совместные вооруженные силы и укреплять оборонную промышленность. Литва находится в числе стран, одобривших программу. Что может дать проект PESCO Литовской Республике с точки зрения повышения безопасности?

- В первую очередь, Литва полагает, что все инициативы ЕС, которые поощряют увеличение оборонного бюджета стран-членов сообщества и инициативы, укрепляющие развитие вооруженных сил стран-членов Евросоюза должны поощряться. И мы высказываемся за эти инициативы, одна из которых – PESCO.

Конечно, все признают, что большинство стран ЕС слишком мало инвестируют в оборону. И особенно – учитывая контекст отношений с США – инвестиции должны быть большими, и PESCO как раз усилит эту тенденцию. Что конкретно даст эта программа Литве? Во-первых, мы уже сами много инвестируем в оборону. Увеличен военный бюджет, за четыре года он увеличился в 2,7 раза. И в следующем году будет достигнута отметка в 2% ВВП. Причем 30% всех расходов на оборону идут в первую очередь на вооружение, что является одним из основных показателей НАТО.

Что касается интересов Литвы в PESCO, то наш приоритет заключается в военном транзите и упрощении условий для него, в том числе – в улучшении инфраструктуры. Это делается для того, чтобы в случае кризиса или агрессии войска союзников как можно быстрее могли добраться до нас с подкреплением. И второе — это развитие сотрудничества в области кибернетики.

- В настоящее время в Литве расположен международный батальон НАТО. Кроме того, в республику прибыло некоторое количество современной военной техники. Имеют ли эти меры какое-либо стратегическое значение, или это в большей степени психологическая мера, призванная напомнить России, что 5-я статья Вашингтонского протокола НАТО по-прежнему действует?

- Это и стратегическая мера, и, в первую очередь, средство сдерживания, показывающее на деле, что силы НАТО присутствуют здесь. Батальон как оборонительная единица, возможно, не является столь значительным в плане количества. Но полностью сформированные и сертифицированные для боевых действий батальон – это сила, которая, в первую очередь, показывает, что НАТО, если будет нужно, готово защищаться. Конечно, само собой разумеется, вместе с вооруженными силами Литвы.

Это – первый момент. Во-вторых, мы декларируем, и у нас нет никаких сомнений в том, что батальон, которым руководит Германия, находится здесь для сдерживания. Но если понадобится, то и для обороны. И в случае кризиса здесь, если будет нужно, он займет свое место для оборонных действий в составе вооруженных сил Литвы.

- В первой половине года в странах Балтии проводятся коллективные учения стран-участниц Североатлантического альянса. В Эстонии это – «Весенний шторм», в Латвии – «Летний щит» и в Литве – «Железный волк». Насколько эффективны такие маневры для приграничных с Россией стран с точки зрения повышения их безопасности?

- Во-первых, эти учения в контексте НАТО называются «Saber Strike». В отдельных странах они называются по-другому и везде имеют свои задачи, но подчеркну: эти учения важны для военных сил НАТО в первую очередь, они важны для стран Балтии, для Польши и для всех принимающих в учениях участие стран в плане взаимодействия.

Очень важно то, что они отрабатывают возможные ответные действия в случае агрессии. Конечно, в ходе «Saber Strike» идет обучение военных и для других целей, в том числе – для проверки их боеспособности. Но в первую очередь, подчеркну, они носят характер репетиции обороны против потенциального противника.

Если раньше учения носили теоретический характер, то в данном случае вместе с находящимся в Литве батальоном НАТО и дополнительными силами, которые прибывают на место учений, действительно показывается, что взаимодействие между военными разных стран работает. И учения год от года становятся эффективнее. В 2018 году они также состоятся, и мы надеемся еще улучшить результаты этого года.

- В сентябре Россия совместно с Беларусью провела масштабные учения «Запад 2017». В странах Балтийского региона к этим учениям отнеслись с повышенным вниманием. В частности, литовская пресса приводила ваши слова: «проходят учения и в Польше, идут учения «Аврора» рядом со Швецией – все это привело к тому, что учения «Запад» стали проблемой не только Польши и Балтийских стран, но и всего блока НАТО. Это крупнейший наш выигрыш». Сейчас, по прошествии почти трех месяцев с окончания российско-белорусских учений, как вы их оцениваете? Действительно ли подобные маневры являются подготовкой возможного военного наступления России на страны Балтии?

- Несомненно, со стороны НАТО было сделано все, чтобы это была проблема не каждой страны Балтии в отдельности, а проблемой всего блока. И упомянутые вами меры – учения в Польше и учения Aurora с партнерами НАТО – тоже показатель этого. Да, в ходе учений «Запад» их участники учились воевать со странами Балтии и с НАТО в целом. Проводилось моделирование операций как оборонительного, так и наступательного характера, в отличие от декларированной цели учений – борьбы с терроризмом. Это был конвенциональный характер учений против стран НАТО. Кроме конвенционального оборонительного и наступательного характера также использовались электронные наступательные средства борьбы и другие связанные с этим средства.

Много эпизодов было посвящено моделированию резкой смены ситуации с участием артиллерии, авиации и морских сил. Были интенсивные военные действия у границ с Латвией и Эстонией, а также в Калининградской области. Вывод такой, что российские войска стали значительно сильнее и быстро реагируют на изменившиеся обстоятельства. Российская армия учится на ошибках, совершенных в Грузии, Украине и, видимо, в Сирии. Также достигнут большой технологический прогресс. Российские военные используют электронные средства борьбы, беспилотники и системы для разных целей. Время реакции на новые обстоятельства стало короче. Увеличилась быстрота предоставления мобилизационного резерва. Так что у нас имеется абсолютно новая ситуация.

Другой момент, который подтвердили маневры «Запад – 2017», заключается в том, что российские войска были бы готовы к началу вторжения в одну из стран Балтии в течение 24 и 48 часов. Учения это подтвердили. Конечно, подготовка с военной точки зрения требует политических решений. Вместе с тем, говоря о наступательном характере российской армии, нужно учитывать увеличение подразделений в западном военном округе, в том числе – создание первой танковой армии. Это – именно наступательные силы, направленные на Запад. Ну, и дальнейшая милитаризация Калининградской области, модернизация имеющихся сил – это тоже конкретные меры, которые также тестировались в ходе учений «Запад – 2017».

- В конце минувшей недели стало известно, что Россия уже в январе 2018 года разместит на постоянной основе ракетные оперативно-тактические комплексы «Искандер-М». Насколько этот шаг осложняет отношения Российской Федерации и НАТО, и насколько размещение «Искандеров-М» на постоянной основе представляет угрозу безопасности Литовской Республики?

- Дислокация «Искандеров» в Калининградской области – это часть модернизации и перевооружения ракетных бригад, которые осуществляет российское военное руководство. Это запланированное явление. Нахождение ракет «Искандер» мы с одной стороны оцениваем с точки зрения того, что они могут нести как ядерное, так и конвенциональное оружие. Ядерное оружие в этом плане было новым явлением. И оно может достигнуть территории не только Литвы, но и территории наших западных союзников. И не только Польши, но и Германии, и Швеции. Это – новая ситуация и новая угроза.

Во-вторых, мы оцениваем появление «Искандер – М» в общем контексте модернизации вооружений в Калининградской области. Так называемыми A2AD. Это означает возможность блокирования поставок с Запада в Литву и другие страны Балтии через сушу, воздух и море. С учетом новых технологий и этих двух аспектов – это новая ситуация, которая представляет большую угрозу как Литве, так и Польше. И, конечно, всему блоку НАТО.

- Летом 2015 года довольно много говорилось об инициативе создания совместной бригады Польши, Литвы и Украины. Осуществлен ли этот проект, и если да, то насколько он эффективен, с вашей точки зрения?

- Реализация данного проекта продолжается, динамика хорошая. Год назад был сертифицирован по стандартам НАТО штаб бригады. Тамработают военные из всех трех стран – Польши, Литвы и Украины. Структура налажена.

Военные Украины в штабе бригады служат вместе с военными Польши и Литвы. Важно подчеркнуть, что они в своей ежедневной службе руководствуются процедурами и стандартами НАТО и тем самым приобретают опыт рабочей культуры Западных стран. Бригада принимает участие в международных учениях вместе со странами НАТО.

Впоследствии, по принятию согласованного и нормам международного права соотвествующего политического решения всех трех стран, подготовленная бригада и её подразделения смогут принять участие в международных операциях.

Также надо подчеркнуть, было принято решение, что штаб бригады будет проводить учения штабов батальонов Украины. Это важно в контексте проводимых реформ Украинских вооруженых сил. Таким образом, мы помогаем Украине приблизиться к стандартам НАТО в сфере обороны.