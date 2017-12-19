Как будут работать больницы и поликлиники в праздники 19.12.2017, 14:06

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В Беларуси изменен график работы учреждений здравоохранения в предстоящие выходные и праздники.

В Беларуси изменен график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в декабре 2017 года и январе 2018-го, сообщает БелТА.

Больничные организации 23 декабря и 20 января будут работать по графику субботнего дня, 24 декабря - выходного дня, 25 декабря и 1 января - праздничного дня, 2 января - рабочего дня.

Работа амбулаторно-поликлинических организаций, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических организаций, аптечных организаций и организаций медицинской техники 23 декабря и 2 января будет организована по графику работы субботнего дня, 24 декабря - выходного дня, 25 декабря и 1 января - праздничного дня, 20 января - рабочего дня.

В выходные и праздничные дни амбулаторно-поликлинические учреждения, приемные отделения больниц, травматологические пункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилены специалистами.