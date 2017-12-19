Под Брагином школьный автобус с детьми попал в снежную ловушку 6 19.12.2017, 14:18

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Всего в салоне было 20 детей.

Сообщение о происшествии поступило спасателям утром 19 декабря — в деревне Красная Нива в снежном перемете застрял школьный автобус с детьми. К месту вызова сразу же были направлены работники МЧС, сообщает пресс-служба ведомтсва.

Автобус вез детей в среднюю школу в деревню Маложин и «сел» в снегу на асфальтированной дороге. Всего в салоне было 23 человека: 20 детей в возрасте от 4 до 17 лет и трое взрослых.

В течение минуты при помощи специального оборудования спасатели вытащили автобус из снежной ловушки, и в сопровождении МЧС он продолжил движение.