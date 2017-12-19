Пионтковский: Россию ждет жесточайший набор санкций 8 19.12.2017, 14:32

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Американскую политику в отношении Кремля озвучивает Курт Волкер.

Положение Дональда Трампа ухудшается с каждым днем. Начало декабря было для него нагромождением неприятных событий. Прежде всего, это явка в суд Флинна, его бывшего советника по нацбезопасности, который признал свою вину по сравнительно мягкому обвинению во лжи ФБР относительно его переговоров с Кисляком, пишет для «Обозревателя» Андрей Пионтковский.

Практически никто не скрывает, и адвокаты самого Флинна, что он заключил сделку с правосудием. Это стандартная американская процедура, ему предъявляют абсолютно мягкое обвинение. Хотя как мягкое? Он может лет 5 отсидеть. Но видимо, достигнута договоренность, что оставят в покое его сына, который был вовлечен в его другие сомнительные делишки с Турцией. В обмен на это он идет на т.н. сделку с правосудием и будет давать интересующиеся факты о других членах трамповской команды. По существу он уже начал это делать.

Речь идет о команде переходного периода. Флинн обвиняется в переговорах с Кисляком еще 29 декабря, когда просил Путина не вводить ответных мер на санкции Обамы. Мол, мы придем к власти 20 января и все отменим.

Флинн признал, что он это делал не по своей инициативе и назвал Кушнера, зятя Трампа. Это еще один шаг к близкому окружению Трампа. Потом сам Трамп, как всегда, отметился несколькими неудачными твитами. Написал, что уволил Флинна за то, что тот лгал следствию. Это значит, он знал об этом преступлении, но тем не менее оказывал давление на директора ФБР, чтобы тот прекратил расследование. То есть Трамп сам подтвердил справедливость в обвинении в препятствии правосудию.

Атмосфера вокруг него сгущается, но это не значит, что завтра Трамп будет отправлен в отставку. Процедура импичмента в США достаточно сложная. Она может начать реализовываться только через год после победы демократов на промежуточных выборах, когда у них будет большинство в обеих палатах. А пока республиканцы в Конгрессе этого не допустят. Трамп нужен им для осуществления их внутренней программы – по налогам, здравоохранению и т.д.

Для российско-украинского кризиса важно другое – формально оставаясь на своем посту, Трамп парализован в своих действиях по российско-украинскому направлению. Любой его шаг в сторону России будет интерпретироваться как дополнительное обвинение в его адрес и будет только ухудшать его положение.

Американскую политику в отношении России озвучивает Курт Волкер и она исключительно жесткая. Она вообще не отвечает тому, что хотел бы осуществлять Трамп. Конгресс тоже единодушно стоит за позицией Волкера и за жесточайшим набором санкций в адрес российского руководства. Об этом прямо говорит статья 241 закона, единогласно принятого Конгрессом и так неохотно подписанного Трампом 2 августа.

Напомню еще раз, что сейчас в США идет процесс наполнения этого положения. А именно составление доклада о российских коррупционерах, активы которых, по последним американским оценкам, составляют просто астрономическую цифру в США – 1 трлн дол. К этим активам будет применено американское законодательство – «О борьбе с отмыванием денег, добытых преступным путем». Деньги, скорее всего, будут заморожены, а потом конфискованы. Возвращать их будут только постпутинскому правительству.