Лидчанка лидирует в онлайн-голосовании за звание самой красивой студентки мира 8 19.12.2017, 14:36

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Белоруска занимает первое место, опережая представительницу России и Венгрии.

Лидчанка Каролина Черношей, студентка 4-го курса БГУ, участвует в международном конкурсе красоты Miss University World от Беларуси и в уверенно лидирует в онлайн-голосовании.

Каролине не хватает моральной поддержки со стороны Беларуси, потому что никто не знает об этом конкурсе, только близкие друзья и родственники, сообщают «Принеманские Вести».

На утро вторника, 19 декабря, лидчанка с 5377 голосами занимает первое место, опережая представительницу России и Венгрии. Голосование проходит на сайте конкурса и завершится 20 декабря, в 10 утра по белорусскому времени — поддержать Каролину может каждый.