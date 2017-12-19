Сооснователь Bitcoin.com продал все свои биткоины 30 19.12.2017, 14:54

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Эмиль Ольденбург назвал криптовалюту «столь же хорошей, сколь и бесполезной».

Сооснователь и технический директор одного из самых известных профильных сайтов о криптовалюте Bitcoin.com Эмиль Ольденбург (Emil Oldenburg) заявил, что «недавно» продал все свои накопления в биткоинах. По его словам, биткоин «так же хорош, как и бесполезен», пишет tjournal.ru.

Шведский предприниматель (последние три года живет в Токио) не уточнил, сколько у него было биткоинов, когда он их продал, и сколько выручил. При этом он раскритиковал биткоин, назвав вложения в него «самыми рискованными инвестициями, которые можно сделать».

По мнению Ольденбурга, главные проблемы биткоина — это высокие комиссии и задержки в операциях. «Когда люди поймут, как работает биткоин, они начнут его продавать», — уверен он.

По подсчетам Business Insider, сборы при транзакциях удваиваются каждые три месяца, а на подтверждение операции в среднем требуется 4,5 часа. Сейчас биткоин стоит 18 900 долларов, следует из данных Сoindesk.

Сооснователь Bitcoin.com признался, что в последние три года вся его зарплата была выплачена в биткоинах. Ольденбург объяснил, что «пора сбросить рискованную криптовалюту», и перешел на Bitcoin Cash — версию криптовалюты, которая появилась в августе 2017 года. Он назвал Bitcoin Cash противоположностью биткоину и «будущим».