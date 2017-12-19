В Аргентине после пенсионной реформы вспыхнули массовые протесты

В Аргентине после пенсионной реформы вспыхнули массовые протесты5
- 19.12.2017, 15:05
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Люди вышли на улицы из-за изменения формулы расчета пенсии.
В столице Аргентины Буэнос-Айресе в результате массовых беспорядков, вызванных принятием пенсионной реформы, пострадали 160 человек. Из них 88 – правоохранители. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на местные СМИ.
Также сообщается о задержании 60 протестующих.
Участники акций строили на улицах города баррикады и забрасывали стражей порядка камнями, а также применяли самодельные рогатки и катапульты.
#Argentina: Now, massive protest against a pension reform in #Rosario. Photo: @gabyspepe #ReformaPrevisional #NoALaReformaJubilatoria #NoALaReformaPrevisional pic.twitter.com/qWIsDFLMw2— ubique (@PersonalEscrito) 19 декабря 2017 г.
В ответ на нападения со стороны протестующих правоохранительные органы применили водометы и резиновые пули.
Столкновения начались на площади в центре города перед конгрессом Аргентины.
Reforma previsional: #PobreArgentina y #Cacerolazo, así fue la reacción en las redes sociales https://t.co/KJTCY2fN14 pic.twitter.com/ZNUOpRsPvx— LA NACION (@LANACION) 19 декабря 2017 г.
Протесты возникли из-за изменения формулы расчета пенсии. Представители оппозиции и профсоюзы опасаются, что это приведет к сокращению выплат. В то же время правительство рассчитывает, что реформа поможет снизить дефицит государственного бюджета.