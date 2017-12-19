В Аргентине после пенсионной реформы вспыхнули массовые протесты 5 19.12.2017, 15:05

2,754

Люди вышли на улицы из-за изменения формулы расчета пенсии.

В столице Аргентины Буэнос-Айресе в результате массовых беспорядков, вызванных принятием пенсионной реформы, пострадали 160 человек. Из них 88 – правоохранители. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на местные СМИ.

Также сообщается о задержании 60 протестующих.

Участники акций строили на улицах города баррикады и забрасывали стражей порядка камнями, а также применяли самодельные рогатки и катапульты.

В ответ на нападения со стороны протестующих правоохранительные органы применили водометы и резиновые пули.

Столкновения начались на площади в центре города перед конгрессом Аргентины.

Протесты возникли из-за изменения формулы расчета пенсии. Представители оппозиции и профсоюзы опасаются, что это приведет к сокращению выплат. В то же время правительство рассчитывает, что реформа поможет снизить дефицит государственного бюджета.