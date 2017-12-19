Водители гродненского автопарка перерабатывают в два раза 11 19.12.2017, 15:03

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Иллюстрационное фото

Прокуратура проверила скандальный автопарк Гродно.

Гродненская прокуратура провела внеплановую проверку автопарка после того, как как один из водителей, выполняя рейс, остановил автобус — и вдруг прыгнул в Неман с 30-метрового моста. И сразу же после инцидента от работников автопарка стали поступать публичные жалобы на неправильную организацию труда на предприятии, низкую заработную плату, нарушения режима труда и отдыха, пишет tut.by.

Напомним, ЧП произошло в субботу, 4 ноября. 57-летний водитель гродненского городского автобуса № 21 внезапно остановился на мосту на улице Горновых, вышел из кабины. Мужчина подошел к перилам моста и прыгнул в реку. Водителя спасли. Недавно его выписали из больницы.

Как рассказала старший помощник прокурора Гродненской области Татьяна Вербель, проверяющие нашли подтверждение фактам нарушений законодательства.

— В частности, не соблюдаются требования статьи 112 Трудового кодекса Республики Беларусь о продолжительности рабочего времени не свыше 40 часов в неделю, — рассказала Татьяна Вербель. — Водители городской колонны, к примеру, согласно разработанным графикам, проводят на линиях более 47 часов в неделю. Причем в указанное количество часов не включается время для проведения подготовительно-заключительных работ перед выездом на линию и после возвращения с линии на предприятие, а также время, необходимое для прохождения предрейсового медицинского осмотра.

Между сменами водители не всегда отдыхают, как положено, работают сверхурочно, а иногда без оформленного приказа нанимателя. За 10 месяцев текущего года 384 водителя городской и загородной линий сверхурочно и в выходные дни отработали 151 088,1 часа, что составило в среднем на одного водителя 393,5 часа в год при норме не более 180 часов.

Некоторым работникам автобусного парка не предоставлялись дополнительные отпуска за работу с вредными или опасными условиями труда, многие не были обеспечены в необходимом объеме средствами индивидуальной защиты. Выявлены и другие нарушения законодательства в сфере трудовых и связанных с ним отношений.

С начала года до времени проверки с предприятия уволились 40 водителей, текучесть кадров среди водителей составила 20,2 процента.

С водителями несколько раз встречался «мэр» города. До этого «беседовать» с шоферами приезжали представители районных администраций города. Правда, водители говорили, что конструктивного разговора не получилось.