«Проверял машину даже в ГИБДД»: Исповедь перегонщика залогового авто 19 19.12.2017, 15:14

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Громом среди ясного неба для водителей стали новости о том, что приобретенный в РФ или Беларуси автомобиль может оказаться залоговым.

Автовладельцы принялись судорожно "пробивать" свои машины по базе залогов Федеральной нотариальной палаты Российской Федерации. Кто-то выдохнул спокойно, увидев сообщение "По данному запросу результатов не найдено", кому-то не повезло. К журналистам abw.by обратились уже почти полсотни пострадавших. А сколько людей еще не откликнулось? Вопрос, возникающий при таком раскладе, всегда один: "Что делать?"

"Проверял машину даже через гибэдэдэшников, а она оказалась в залоге"

Что касается белорусских "перекупов", то мы выяснили, что занимался этим не один человек, продавцов много. Среди них есть люди, которые продали только одну машину нашим пострадавшим, а есть те, кто обманул сразу нескольких. Многие не отвечают на звонки или недоступны. А продавшие больше всех таких машин не прячутся и общаются с пострадавшими крайне нагло и вызывающе. В общем, ничего не боятся.

Тем не менее, возможно, среди перегонщиков тоже могут быть "белые овечки". К примеру, согласившийся на разговор с нами Петр (имя изменено) даже при наличии немалого опыта в этой сфере умудрился купить для знакомой залоговый автомобиль, не зная и не желая этого. Петр не "перекуп" с авторынка, но по просьбе друзей иногда привозил машины из России по доверенности. С одним автомобилем нюансы все же выявились, новой владелице недавно пришло приглашение в российский суд. Петр сразу связался с нами - вот его рассказ:

"Полтора года назад знакомая попросила съездить в Россию за автомобилем. Выбирали свежий недорогой "бюджетник". В Москве нашел только что выставленный на сайте объявлений слегка подержанный автомобиль с небольшим пробегом. Продавец адекватный, русский и не Спартак явно. Есть оригинал ПТС, с машиной все хорошо. Единственное, что тогда смутило, - невысокая цена. Но я приехал первым смотреть машину, подумал, что просто повезло. Такое бывает, люди не всегда разбираются в ценах. Тем не менее это все-таки насторожило, поэтому проверил машину не только по базам, но и через знакомого гибэдэдэшника. Тот подтвердил, что машина чистая. Раз так, поехали на переоформление. Хозяева были со мной до конца оформления сделки, вполне адекватные, молодая пара. Самое смешное, что на некоторые вопросы по автомобилю вроде нюансов с сигнализацией они всегда отвечали, звонили им даже через месяц после оформления сделки. Да и не только звонили, но и во Вконтакте списывались. Причем аккаунт был не однодневный - много друзей, фото и так далее. Сейчас нет ни аккаунта, ни телефона. Привез машину знакомой в Минск, она осталась довольна, все было отлично. Но недавно позвонила и сказала, что пришла бумага из России. Оказалось, что машина залоговая. Банк подал иск на залогодателя и мою знакомую. Я в принципе с разной мутью не связываюсь, с Ашотами дел не имею, машину беру только с оригинальным ПТС, никаких дубликатов. И вот так попал... Сам в шоке: как так? Общаюсь сейчас с владелицей автомобиля, не прячусь. Сразу сказал ей, что "косяк" мой и, чуть что, мне придется отвечать финансово, а не ей. Но очень надеюсь, что наше государство защитит белорусов от этой схемы. Даже я, человек с опытом, умудрился купить такую машину. А что говорить о рядовых покупателях? Почему люди, которые приобрели автомобиль легально, с двумя проверками - российским ГИБДД и нашей ГАИ, - после получения "номеров" и прочего несут ответственность за чужие долги?"

Рискнуть и стать мошенником?

Активно обсуждая дальнейшую стратегию поведения в социальных сетях, на форумах, в том числе и на нашем сайте, пострадавшие предлагали различные варианты: от "мягких" вроде подождать и авось пронесет до вполне радикальных - распилить и продать по запчастям или по-быстрому и дешево сбыть следующему "счастливому" автовладельцу. Конечно, каждый сам себе хозяин, но мы со своей стороны хотим уберечь последних и предупредить, что отношения из категории гражданско-правовых могут перейти в уголовно-правовые, а виной тому будут необдуманные решения.

С того момента, как вам стало известно, что ваш автомобиль числится в реестре залогов России, вы, естественно, понимаете, что на него наложены соответствующие ограничения, раз уж он предмет залога, который держит в своих руках банк. Если вы решили продать залоговый автомобиль и при этом не сообщили его покупателю такие сведения, то вполне можно стать обвиняемым по ст. 209 УК Республики Беларусь "Мошенничество". Кто-то писал на форумах: "А вы докажите. Я не сознаюсь, скажу, что не знал". В ответ скажем, что все это размышления и предположения, никому не известно, как в данных обстоятельствах будет работать правовой механизм или наша Фемида.

А вот как работает ее российская коллега, для нас уже вполне ясно. И результат этой работы весьма печален для обладателя залогового авто, даже несмотря на то, что машина успела стать на белорусский учет. К сожалению, факт регистрации не является препятствием для исполнения судебного решения, так как тут действуют международные договоры, к которым вернемся чуть позже.

Мы уже говорили о том, что некоторые автомобили ездят годами, их владельцев не трогают. Но другим везет меньше - их машины вызывают на экспертизу, а в случае с потерпевшим Павлом, о чем писали ранее, уже есть решение суда о взыскании его автомобиля. Павел в данный момент обратился в суд в вышестоящую инстанцию, чем все это закончится - мало понятно.

Вообще, в этой в истории пока одни сплошные вопросы. Большинство машин пригнано в 2017 году. Что будет с ними дальше, будут ли российские суды подавать иски, будут ли эти машины реально изыматься - пока никому неизвестно. Все только начинается.

Для начала расскажем об опыте тех, кто пытался отстоять права на свое имущество и уже прошел через судебные процессы в России, а также тех, кто только пытается это сделать в данный момент.

"Переживаю и жду"

Анна: "В июле 2016 года приобрела в Минске у индивидуального предпринимателя автомобиль Hyundai Solaris. С регистрацией проблем не возникло, спокойно поставила машину на учет. Через год, в июле 2017-го, при пересечении границы в пуске пропуска "Доманово" автомобиль задержали сотрудники украинской таможни и сообщили, что он находится в розыске Интерполом по уголовному делу, открытому по заявлению российского банка ВТБ 24. Авто - на стоянку, я же вернулась домой и начала выяснять, что да как. Связавшись через сайт банка с их представителем, узнала, что кем-то совершены мошеннические действия с кредитом, по которому в качестве залога проходил мой автомобиль. Как такое стало возможно, я не знаю. Но факт остается фактом: купленный мною за кровно накопленные деньги автомобиль - предмет залога в весьма темной истории с кредитами, и раз уж этим занимаются правоохранители, то ничего хорошего это не сулит.

Я обратилась с иском к индивидуальному предпринимателю, у которого приобрела автомобиль в Минске, но суд в удовлетворении исковых требований отказал. Попытавшись выяснить судьбу своего автомобиля, получила ответ от украинской полиции...

Скорее всего, пока уголовное дело не завершится, судьба залогового автомобиля не будет определена. Но потом же суд, а там кто знает, что будет. Переживаю и жду".

Вадим: "Сам я из Витебска, но проживаю и работаю в Москве. Приобрел в 2015 году в Москве автомобиль Citroёn C4. Купил его новым, но у "физика". Никаких проблем при регистрации в Витебске не возникло, покупкой был доволен, пока мне не пришло исковое заявление от ПАО "Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики". Выяснилось, что есть некий кредит, выданный гражданину России. По данному кредитному договору этот гражданин неведомым образом передает в залог банку принадлежащий мне автомобиль. Как такое возможно? Дальше этот умелец не платит по кредиту, и банк, естественно, обращается в суд с иском, в котором просит обратить взыскание на автомобиль - предмет залога. Суд первой инстанции я выиграл, меня признали добросовестным приобретателем, но радость была недолгой. Банк оспорил решение, впоследствии судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда это решение отменила и постановила обратить взыскание на мой автомобиль. От всего этого я устал, все это очень тяжело, в первую очередь психологически. Купил за свои деньги авто, а теперь доказывай, что ты его собственник. Решение суда вступило в силу со всеми вытекающими из этого последствиями".

Екатерина: "В мае 2016 года приобрела Renault Sandero у перегонщика в Минске. По всем имеющимся учетам автомобиль проверили, он оказался "чистым". Недавно на мой адрес пришло исковое заявление о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на предмет залога от АО "РН Банк". История, достойная детектива. Некая гражданка Коваленко О., проживающая в Калужской области, получила в этом банке кредит. Платить по кредитным обязательствам у нее не получалось (или не собиралась?). Через какое-то время появляется гражданка Давыдова М., которая в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору Коваленко О. предоставляет в залог автомобиль с таким же VIN-номером, как у меня. Банк этот залог принимает и вносит такие сведения в реестр залогов Федеральной нотариальной палаты Российской Федерации. Ни Коваленко О., ни Давыдова М., естественно, не платят, и банк обращается в суд с требованиями о взыскании денежных средств по договору и обращении взыскания на автомобиль. Кто эти гражданки, знакомы ли они между собой, я не знаю, но "схема" эта отдает явным криминалом. К действиям банка в части проверки наличия залога при его оформлении тоже есть вопросы. Скоро состоится суд в Москве, будущее моего автомобиля под вопросом, ведь он - предмет залога".

Мы проверили залогодателя Давыдову М. по базе данных Федеральной службы судебных приставов, находящейся на официальном сайте ФССП России, и вот что узнали.

Найдено 23 записи об исполнительных производствах на территории России. Знал ли об этом банк? Проверял ли? Предполагаем, что нет, раз залог у гражданки Давыдовой М., если это именно эта гражданка, банк принял. Вопросов тут хоть отбавляй.

Юлия: "В 2016 году на авторынке "Малиновка" купила новый Volkswagen Tiguan. Сомнений по авто не возникало, поскольку приобретала его через очень хороших знакомых. Радость моя длилась недолго: я получила письмо из суда Москвы, из которого узнала, что на мой автомобиль обращено взыскание. На суде я присутствовала лично. Понять хитросплетения этой истории сложно, но вкратце произошло следующее. Некая российская гражданка приобретает в салоне автомобиль за кредит в "Сетелем Банке". В тот же день автомобиль угоняют, но заявление об угоне гражданка подает только через 2 месяца. Почему так? Считаю, что эта дама полностью "в теме", она, по всей видимости, "вешалка", кредит оформила с залогом, а само авто в глаза не видела. В России возбуждается уголовное дело об угоне, начинается расследование. Интересно, но в день угона автомобиль уже регистрируется в Беларуси на так называемую уже нашу "вешалку", причем ставят на учет автомобиль и снимают с учета в ГАИ в течение одного дня. Как это возможно? Наша "вешалка" белорусской милиции при проведении проверки пояснила, что оформить на себя машину ее попросил близкий друг, который занимается пригоном автомобилей из России. То есть цепочка событий приобрела вполне конкретные очертания. Схема длинная, но я считаю, что все в ней так или иначе замешаны, каждый знал, чем занимается. Я написала заявление в нашу прокуратуру. Заявление приняли, но результат его рассмотрения меня не обнадежил...

Обращалась в органы милиции, они в данный момент проводят проверку, которая еще неизвестно к чему приведет. Надеюсь, что по итогу возбудят уголовное дело и накажут виновных. Все эти проверки, конечно, хорошо, но суд в попытке сохранить свой автомобиль проиграла. Вышестоящий суд также моим доводам не внял, решение об обращении взыскания на автомобиль вступило в силу".

"В российских судах нас вообще не слушали, доводы не принимали во внимания. Очень тяжелые были поездки", - говорит Юлия.

Впрочем, к этой истории стоит вернуться, в том числе и потому, что она максимально близка к развязке. Юлией проиграны оба суда, остается только ждать. Посмотрим, что будет дальше.

"Встречный иск к ПАО "Совкомбанк" о признании добросовестным покупателем оставить без удовлетворения"

Отдельно мы решили выделить рассказ москвича Александра. Да, нам пишут пострадавшие даже из России. Дочь Александра Екатерина купила залоговый автомобиль. "Совкомбанк" недавно подал на нее в суд и выиграл дело.

"В России ситуация с залоговыми авто еще хуже. Законодатели сделали все для удобства мошенников. Банк при оформлении автомобиля в залог не обязан забирать ПТС или делать в нем отметку о залоге. Внесение сведений о залоге в реестр нотариальной палаты является правом, а не обязанностью. Этим правом обладает как банк, так и владелец залогового автомобиля. В связи с этим возникают такие ситуации. Вариант 1: вы проверили автомобиль на сайте ГИБДД и на сайте госуслуг (ни на одном из них нет упоминания о наличии сайта залогов), ПТС - оригинал без каких-либо отметок. Вы со спокойной совестью покупаете машину, а через некоторое время вас вызывают в суд и обязывают вернуть ее банку. Мошенник в шоколаде - он получил и кредит под залог машины, и деньги при ее продаже, а вы остались без денег и без машины. Вариант 2: вы знаете о сайте залогов, проверили автомобиль и договорились с владельцем о покупке - владелец бежит к нотариусу и вносит автомобиль в реестр. На следующий день вы оформляете договор купли-продажи. Результат тот же, что и в варианте 1. Распечатка с сайта нотариальной палаты никого не интересует. Вариант обезопасить себя только один - за 1-2 часа перед оформлением договора получить у нотариуса заверенную справку об отсутствии залога на данный автомобиль. У меня в такую ситуацию по варианту 1 попала дочь. Сейчас судится с "Совкомбанком". Машину пока не забрали. По словам знакомых сотрудников МВД, в данной схеме мошенничества, скорее всего, замешаны и сотрудники банков".

24 октября Люберецкий городской суд г. Москвы вынес решение о наложении взыскания на автомобиль Екатерины, а встречный иск к ПАО "Совкомбанк" о признании ее добросовестным покупателем оставил без удовлетворения. Александр и Екатерина планируют обжаловать это решение в суде вышестоящей инстанции.

Но не проиграна война?

Как видим, российская Фемида не благосклонна ни к белорусским, ни к российским автолюбителям, ставшим обладателями залоговых автомобилей. Но жаловаться здесь не на что. В соответствии с ч.2 ст.346 ГК России "залогодатель не вправе отчуждать предмет залога без согласия залогодержателя (банка)".

В случае отчуждения такого имущества без согласия залогодержателя применяется ч.2 ст.351 ГК РФ: "Поскольку иное не предусмотрено договором, залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства, или, если его требование не будет удовлетворено, обратить взыскание на предмет залога, при нарушении залогодателем правил об отчуждении заложенного имущества (то есть без согласия банка-залогодержателя)".

Права банков-залогодержателей также защищены Гражданским кодексом России. Статья 347 об этом красноречиво говорит: "С момента возникновения залога залогодержатель, у которого находилось или должно было находиться заложенное имущество, вправе истребовать его из чужого незаконного владения, в том числе из владения залогодателя".

Так что как есть, так есть. Как ни крути, механизм взаимного признания подобных судебных решений существует и успешно реализуется - о заключенной между Беларусью и Россией Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам мы писали в предыдущих материалах.

Будут ли такие договоренности работать в случае с залоговыми авто? Покажет время. В настоящий момент на территории Беларуси решений об изъятии залоговых автомобилей на нашей регистрации в пользу банков-залогодержателей из России в соответствии с решениями их судов не принималось, по крайней мере нам о таких случаях ничего не известно. Так что первый бой в российских судах проигран, но война еще в разгаре. Впрочем, до финала пока далеко.

Изъятие залогового автомобиля у белорусского покупателя может занять не один год, да и банки не сразу бегут в суд, это явно не быстрая процедура. Так как основная масса кредитных машин приехала в 2017 году (а их, насколько нам известно, сюда везли автовозами), то, если банки реально захотят вернуть свое имущество, представляете, каких масштабов в будущем может развернуться кампания по экспроприации авто у белорусов? А когда дойдет до суда, решения будут не в пользу владельцев автомобилей, исходя из складывающейся тенденции и анализа имеющихся пока еще немногочисленных судебных решений. Надеемся, что наше государство сможет защитить своих граждан в этой ситуации.