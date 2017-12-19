Студентка из Эквадора: Ваш стиль, ваша культура - это очень интересно 19.12.2017, 15:34

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Что говорят иностранцы об одежде белорусских брендов.

Независимые белорусские бренды одежды давно уже стали привычными на улицах. Белорусы давно знают и носят патриотические свитшоты от LSTR, худи от RUSLO и оригинальный крой молодежной марки SAVVA. Но это мы. А как оценивают белорусскую одежду иностранцы?

Чтобы выяснить это, nn.by пригласила нескольких молодых людей в магазин «Made in Belarus».

С недавнего времени магазин стал мультибрендовым, там можно найти вещи ряда известных белорусских брендов и молодых дизайнеров: и одежду минских LSTR, RUSLO, SAVVA, и продукцию брестского бренда «Важный гусь», и свитшоты от Виталия Гуркова. Кроме того там много галантереи и хороших новогодних подарков: карты БНР в тубусах, кошельки и ремни от бренда Minsker, плакаты «История Беларуси». Как раз то, что нужно для эксперимента!

Фабио (29 лет, Уругвай)

«Я учу русский язык в Минске. Почему здесь? В Россию не хотелось, я не люблю большие города. А Беларусь мне нравится, люблю Минск. Здесь города небольшие, спокойные, этим Беларусь отчасти похожа на Уругвай. Люди приветливые, доброжелательные, правда, есть один минус — мало кто знает английский, — рассказывает Фабио. — Я одеваюсь просто: худи, свитшоты, джинсы. Худи ношу постоянно. Из брендов мне очень нравится «Андер Армор», но главное не бренд, а качество. Качественную вещь найти непросто. Тем более, в Минске — я здесь еще не знаю, где и какие магазины.

В магазине Фабио очень понравилось зеленое худи с изображением Янки Купалы и оптимистичной цитатой «Загляне сонца і ў наша ваконца» от брестских производителей «Важный гусь».

«Не знаю, кто это, но мне очень нравится принт. И важно, что вещь теплая, для зимы самое то», — прокомментировал выбор Фабио.

Оценил он и зимние куртки от LSTR.

«Хорошие, но, наверное, для молодых парней и девушек. Не мое».

Но узнав, что на куртку нанесен не какой-то там узор, а рельеф Минской возвышенности, Фабио изменил мнение:

«О, а это очень круто!»

Как болельщику, Фабио понравился концепт футбольной формы от LSTR.

«Вообще, мне понравилось качество. И очень нравятся почти все принты, потому что у меня, как иностранца, вызывают интерес вещи, которые представляют именно Беларусь», — подытожил Фабио.

Диана (26 лет, Эквадор)

«Я учусь на преподавателя английского языка в Гродно. Живу в Беларуси 6 лет, уже здесь как дома, — говорит девушка. — Но из белорусских брендов знала только крупные вроде «Конте», «Милавица».

Вещи независимых брендов девушке пришлись по вкусу.

Внимание Дианы сразу же привлек все тот же яркий зеленый свитшот от «Важный гусь» — с Янкой Купалой.

«Крутой принт! Мне нравится! Конечно, я знаю, что это белорусский поэт, я учусь в университете имени Янки Купалы. Правда, произведений не читала… Но знаю его биографию!» — говорит Диана.

Также она оценила женский свитшот «Щегол Cream» от LSTR и объединения «Ахова птушак Бацькаўшчыны». 10% от выручки за него перечисляется защитникам птиц, это также повлияло на выбор девушки.

«Такие вещи, с социальной миссией, сразу хочется купить, это полезные проекты», — пояснила она.

Диане нравится и худи от RUSLO.

«Очень хорошо сделано. И приятный цвет, я люблю такой».

Но фаворитом Дианы стал бренд SAVVA.

«Кстати, эту марку я знаю. Классное платье, мне нравится и цвет, и фасон. Серьезно, я потом за ним вернусь и куплю», — пообещала Диана.

- Вообще, в Беларуси много независимых брендов, и это очень круто! В Эквадоре такого нет! А здесь много разного, мне это очень нравится, потому что это ваш стиль, ваша культура, это очень интересно, — пояснила Диана.

К тому же видно, что небольшие бренды выпускают прежде всего интересную одежду. Обыкновенный человек купит то, что подешевле, лишь бы было. А здесь, я вижу, продаются вещи для тех, кто заморачивается насчет того, как одеваться. Это одежда для националистов и хипстеров. Это же круто!»

Дениз (23 года, Турция)

«Я изучал международные отношения в Турции, теперь приехал в Минск подучить русский язык. Вообще, я планирую быть дипломатом, — рассказал о себе Дениз. — Что касается одежды, то бренды меня не очень интересуют, главное, чтобы мне нравилось. Я ношу и худи, и футболки, очень люблю рубашки. За хорошую рубашку можно и $50 отдать, но, наверное, не больше».

Больше всего Денизу понравился свитшот «Нордик» от LSTR.

«Вещь красивая, теплая. И мне очень нравится ваш орнамент, он очень красивый! У меня пока нет вещей с орнаментом, но я обязательно приобрету себе хотя бы кружку с белорусским узором», — объяснил Дениз.

Ему понравилось популярное худи от LSTR с аистом и цитатой Янки Купалы «Не загаснуць зоркі ў небе».

«Это ведь тоже какой-то белорусский символ, да?»

Примерил Дениз и шапочку от LSTR.

Оценил он и куртку от бренда RUSLO.

«Симпатичная, но, к сожалению, несколько не мой стиль».

«Вообще, вещи качественные, интересные. И, мне кажется, они очень хорошо презентуют Беларусь», — сказал Дениз.

Амир (18 лет, Иран)

«Я собираюсь изучать медицину в Беларуси. Но еще не решил кем хочу быть: терапевтом или дантистом, — говорит Амир. — Одеваюсь по-разному: и худи, и кожаные куртки, рубашки, иногда ношу пиджак. Насчет брендов не заморачиваюсь, покупаю то, что нравится. Максимальная цена для вещи типа худи для меня — $50».

Больше всего Амиру понравились два худи. Одно — спокойное и простое от бренда SAVVA.

Другое — «Ваярскі талер» от LSTR.

«Мне нравится этот принт. Не знаю, правда, что это. Но прикольно. Может, это Ангел Смерти? — пошутил парень. — Но вещи неплохие. Мне нравится качество, они очень теплые. И принты интересные».