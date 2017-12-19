«Гарантий нет»: Минчанка переплатила $12 тысяч при покупке квартиры из-за ошибки БРТИ 13 19.12.2017, 15:45

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Женщина больше года добивалась справедливости.

О досадной истории покупки квартиры стало известно в августе прошлого года: минчанка Людмила купила просторную «трешку» на «вторичке», но оказалось, что переплатила за несуществующие метры целых $12 тысяч, пишет onliner.by.

И все бы ничего, но ошибка в измерениях площади была допущена в далеких 1970-х годах сотрудником БРТИ. Людмила принялась добиваться справедливости. Что из этого вышло?

Что было?

Выбирать жилье Людмиле помогало минское агентство недвижимости. Метражное условие — не менее 95 кв. м — прописали в договоре. В итоге старая «вторичка» была куплена за $177 тыс. Семья приступила к обустройству нового жилья и обнаружила, что площадь одной из комнат — 19,6 кв. м вместо 25, кв. м, значащихся в документе БРТИ. Оказалось, что в расчеты закралась ошибка, датируемая 1970-ми годами. В возмещении убытков Людмиле отказали. Пришлось идти в суд, но и там ей отказали в требованиях.

Затем последовало заседание Верховного суда. В конце лета пришел ответ — также отказ.

Людмила: «Все закончилось как всегда. Нет ни гарантий, ни страхования, ни честности, ни справедливости!»

Минчанка долго терпела, но решила высказать свою позицию насчет случившегося, хоть она уже и ничего не изменит:

— Нет ни гарантий, ни страхования, ни честности, ни справедливости! Тем пинающим комментаторам, которые писали, что «читать надо, что подписываешь»: мы читали и смотрели. И по документам все верно — 95,6 кв. м. Даже мелким шрифтом.

О страховании сделки через агентство недвижимости: страховку выплачивают только при доказанной через суд вине агентства. При этом в каждом договоре будет пункт: агентство не несет ответственности за документы, выданные другими организациями. А следовательно, при любом недостоверном документе, участвующем в сделке, даже если это приведет к самым печальным для клиента последствиям, агентство не виновато.

Действительно: они же не могут отвечать за справки, выданные БРТИ, наркологическим диспансером, ЖЭСом и т. д. А вот обещанное страхование сделки, на которое все покупатели, как и я, рассчитывают, отдавая большие деньги за оформление сделки агентству недвижимости, растворяется, как дым! И покупатель остается один на один со всеми выползшими проблемами после сделки.

О государственных гарантиях и гарантийном фонде. Получить их теоретически возможно только в случае, если факт будет установлен судом. В моем случае со стороны БРТИ не было представлено ни одного документа-первоисточника, объясняющего сложившуюся ситуацию. Затребованное судом на втором заседании инвентарное дело квартиры, из которого было бы понятно, когда, кем и какая именно ошибка совершена при определении площади моей квартиры, так и не было представлено.

Городской суд, рассматривая нашу жалобу, спрашивает у меня: почему внесены изменения в ЕГРНИ без выхода на место? У меня! А кто вносил эти изменения? Я? Я как раз ждала, чтобы из БРТИ пришли и все измерили. Но не пришли. Кстати, специалист, которого я вызвала для обмера помещений, потратил на это более трех часов.

БРТИ лишено было такой возможности, выдавая в 2013 (а не в 1979-м!) году техпаспорт с ошибками? Почему хотя бы в кабинете за столом не проверили правильность вычислений?

В общем, в моем случае все закончилось «как всегда». К сожалению...

Итог: при любых сделках с недвижимостью не верьте ни в страхование сделки, ни в иные гарантии на предоставление достоверной информации, ни в то, что сможете отстоять свои права в суде. Проверяйте все сами. Каждую букву, каждую цифру, каждую справку. Вызывайте специалистов, которым вы доверяете, и они пусть перемеряют, перепроверяют документы и запрашивают справки для сделки.

Пока вы не отдали деньги — вы хозяин положения. Как только передали — вы зависимый.