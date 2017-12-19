Исполком федерации футбола утвердил БАТЭ чемпионом Беларуси 19 19.12.2017, 16:03

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(обновлено) Исполком АБФФ утвердил борисовский клуб в качестве чемпиона страны по футболу.

Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета во вторник, пишет tut.by.

Напомним, что ранее заседание переносилось в связи с оспариванием заинтересованными сторонами решения исполкома по «делу Веремко», который согласился с решением апелляционного комитета, постановившего не снимать с БАТЭ очки, но наказать клуб штрафом в 2 000 базовых величин.