Исполком федерации футбола утвердил БАТЭ чемпионом Беларуси

Исполком федерации футбола утвердил БАТЭ чемпионом Беларуси19
- 19.12.2017, 16:03
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(обновлено) Исполком АБФФ утвердил борисовский клуб в качестве чемпиона страны по футболу.
Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета во вторник, пишет tut.by.
Напомним, что ранее заседание переносилось в связи с оспариванием заинтересованными сторонами решения исполкома по «делу Веремко», который согласился с решением апелляционного комитета, постановившего не снимать с БАТЭ очки, но наказать клуб штрафом в 2 000 базовых величин.