Лев Марголин: Те, кто разрабатывают декреты, далеки от реальной жизни людей 10 19.12.2017, 16:14

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Лев Марголин

Указы и декреты властей нежизнеспособны.

- Декрет о «тунеядцах» был приостановлен. Указ, который обязывал платить «дорожный налог», также собираются менять. Почему документы, которые разрабатываются, не работают?

- Те, кто разрабатывают эти документы, далекие от реальной жизни людей. При этом у нас не только приходится налоги менять. В истории были случаи, когда через полгода декрет Лукашенко пришлось отменять. Причины одинаковы - все это разрабатывается в кабинетах чиновников, которые не знают, чем живет народ. Поэтому и налоги такие, и решения нежизнеспособные, - об этом экономист Лев Марголин заявил в интервью «Радыё Рацыi». - Многие, кстати, сразу говорили, что «налог на дороги» не будет работать, так как нельзя сравнивать бизнесмена, который из машины не вылезает, и деревенского пенсионера, который два раза в год садится за руль автомобиля, чтобы съездить в райцентр. Поэтому было очевидно, что долгое время налог не просуществуют.

- Неужели это заранее невозможно было предусмотреть, а только теперь надо снова переделывать документ?

- Логика у чиновников такая: как это в нашей стране кто-то может не соблюдать закон, которые мы придумали? Сверху сказали - надо делать. Никого не интересует, что по этому поводу думает народ. И только, когда последний стукнет кулаком по столу, чиновники начинают чесать затылки. Так устроена белорусская система.

Напомним, вчера стало известно, что подготовлен проект указа по изменению системы взимания госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.