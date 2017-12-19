«Индекс оливье»: За два года традиционный новогодний салат подорожал на 51% 3 19.12.2017, 16:39

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Практически все ингредиенты по сравнению с прошлым годом стали дороже.

Практически в каждой белорусской семье салат оливье - обязательное и любимое блюдо на новогоднем столе. Он ассоциируется с праздником так же стойко, как бенгальские огни или фильм «Ирония судьбы». Так что в конце декабря страна нарезает оливье в промышленных масштабах! А поскольку это происходит каждый год и рецепт остается неизменным еще с советских времен, то очень удобно подсчитывать индекс оливье. То есть смотреть, как за год изменилась стоимость входящих в него продуктов.

Kp.by подсчитывает индекс оливье уже не первый год. Продукты журналисты всегда берут одни и те же и в том же объеме, а за ценами отправляеются в один из столичных гипермаркетов. Итак, сколько в этом году придется потратить на тазик оливье?

Сколько стоят ингредиенты для оливье

Фото: ЕКАТЕРИНА МАРТИНОВИЧ

Оливье подорожал и в рублях, и в валюте

По сравнению с прошлым годом оливье вновь вырос в цене: Если в конце 2016 года необходимый набор продуктов стоил 11 руб. 77 коп., то сейчас - 13 руб. 55 коп. Подорожание, таким образом, составило 15%. При этом официальная инфляция с начала года в ноябре «держалась» на отметке 4,4%. Салат вырвался далеко за эту цифру!

К слову, в 2015 году те же ингредиенты обошлись журналистам в 9 рублей (если перевести их стоимость в деноминированные рубли). Получается, за два года «инфляция оливье» составила уже 51%! Грубо говоря, на те деньги, которые сейчас нужны для приготовления тазика оливье, в конце 2015 года можно было сделать полтора.

В пересчете в валюту салат тоже стал дороже. Сейчас он стоит примерно 6,6 доллара, если перевести стоимость в «зеленые» по нынешнему официальному курсу. В 2016 году тазик оливье стоил 6 долларов, а в 2015-м - 5 долларов.

Как изменилась стоимость ингредиентов для оливье

Фото: ЕКАТЕРИНА МАРТИНОВИЧ

Цены на майонез и зеленый горошек выросли, а на яйца — снизились

Практически все ингредиенты по сравнению с прошлым годом стали дороже. Подешевели только яйца: сейчас полдюжины можно купить на 4 коп. дешевле, чем в прошлом году. Цена на них уменьшилась на 3%. Картошка, морковь и лук, в 2016 году слегка подешевевшие, в цене вновь вернулись на уровень 2015 года. А вот рекордсменами по подорожанию стали зеленый горошек и майонез. Банка горошка выросла в цене на 43 копейки (то есть на 26% по сравнению с прошлым годом), а упаковка майонеза - на 44 копейки (56%).