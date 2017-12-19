Центробанк России призвал готовиться к новому обвалу цен на нефть 3 19.12.2017, 16:52

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Мировому рынку нефти предстоит пережить новый виток падения цен.

Это случится после того, как сделка по сокращению добычи, заключенная странами Россией и странами ОПЕК, завершится, пишет finanz.ru.

Такую оценку заложил Банк России в макроэкономический прогноз на ближайшие три года, опубликованный в декабрьском Докладе о денежно-кредитной политике.

Соглашение ОПЕК+, которое было заключено в декабре прошлого года и с тех дважды продлевалось (последний раз - на весь 2018 год), - по сути единственная сила, которая удерживает котировки нефти от снижения: в следующем году даже отказ стран-экспортеров от добычи 1,8 млн баррелей в день не сможет вызвать их дальнейшего роста - в среднем российская Urals будет стоить 55 долларов за баррель, прогнозирует ЦБ.

Это соответствует среднему значению за 2017 год, но ниже текущих котировок почти на 13% (63,2 доллара за баррель).

В 2019 году, когда срок действия сделки истечет, нефтяные котировки просядут еще почти на 25%, предупреждает центробанк: в среднем баррель будет стоить 45 долларов, а в 2020-м подешевеет до 42 долларов.

"Со стороны предложения понижательное давление на цены в среднесрочной перспективе может оказать устойчивое расширение добычи на сланцевых месторождениях в США", - говорится в докладе ЦБ.

В 2017 году объемы бурения в Штатах уже выросли вдвое, а производство нефти увеличилось на 1 млн баррелей в день. При ценах выше 50 долларов за баррель, американские нефтяники смогут добавлять на рынок ежегодно по 1,2 млн баррелей новых ежедневных поставок, прогнозирует Rystad Energy.

"При этом потенциал увеличения спроса на нефть будет ограничен относительно умеренными темпами роста мировой экономики", - предупреждает ЦБ.

По оценке МЭА, почти половина всех надежд на рост потребления связано с Китаем (0,6 млн баррелей из 1,3 на 2018 год). Но "ожидаемое замедление экономического роста" КНР может нарушить эти планы и" оказать понижательное давление на цены", говорится в докладе центробанка.

Это, в свою очередь, "отразится на замедлении роста доходов экономики и некотором ухудшении настроений в реальном секторе, что приведет к временному снижению темпов роста инвестиционного спроса", предупреждает регулятор: темпы роста ВВП замедлятся с 1,5-2% в следующем году до 1-1,5% в 2019-м.

Одновременно резко сократится приток валюты по текущему счету платежного баланса: если в 2018-м году экономика РФ заработает 43 млрд долларов, в то 2019-м - лишь 12 млрд, а в 2020-м - всего 3 млрд. Для поддержания нефтяного благополучия нужно, чтобы сделка ОПЕК-Россия была продлена и в третий раз - на 2019-й год, считает ЦБ: в этом случае цены на рынке можно будет удержать у текущих отметок, а в 2020м баррель в среднем будет стоить около 60 долларов.

Однако и в таком сценарии существенного ускорения российской экономики не будет: темпы прироста ВВП в 1,5-2% ежегодной "близки к среднесрочному потенциалу" РФ.

В условиях снижения цен на нефть и вялого экономического роста, ускорить который можно лишь "структурными преобразованиями", стоимость риска вложений в Россию вырастет: котировки страховки от дефолта РФ с нынешних 150 базисных пунктов поднимутся до 170 б.п.

С учетом того, что ФРС США и ЕЦБ нацелены на ужесточение денежной политики, разница ставок в резервных валютах и рублях будет снижаться. А это " "может несколько снизить аппетит к риску глобальных инвесторов, ослабив привлекательность для них активов стран с формирующимися рынками, включая Россию", резюмирует ЦБ.