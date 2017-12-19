В 2018 году бензин и дизель подорожают на 10% 8 19.12.2017, 17:17

5,156

Также власти планируют уравнять цены на дизтопливо и бензин.

В Беларуси автомобильное топливо в 2017 году больше дорожать не должно. Но в начале 2018 года цена на бензин может быть повышена на 1-2 копейки. Одна из задач возможного повышения – намерение регулятора уравнять цены на бензин и дизтопливо, пишет Татьяна Маненок для сайта «Белрынок».

В целом цены на автомобильное топливо в Беларуси в 2017 году повысятся примерно на 7% (если, конечно, не случится непредвиденного повышения в оставшиеся дни уходящего года). Что вполне коррелирует с годовой инфляцией: прирост потребительских цен в Беларуси в 2017 году, как ожидается, не превысит 7%.

Российская нефть подорожала для Беларуси в 2017 году примерно на треть

Напомним, ценники на автомобильное топливо в течение марта-июня 2017 года менялись 5 раз на 1 копейку, и в итоге за полугодие цена увеличилась примерно на 5%. Концерн «Белнефтехим» и НПЗ, между тем, предлагали повысить цену на топливо на 10% — для повышения финансовой устойчивости заводов после кризисного 2016 года. Таким образом, оставался потенциал для роста в 5%.

Поэтому правительство ближе к осени подготовило решение об очередном поэтапном повышении цен на автомобильное топливо еще на 5%. Но во втором полугодии 2017 года был сделан только один шаг в этом направлении. С 26 октября розничная цена на бензин была повышена примерно на 1,66%, или на 2 копейки. Теперь бензин АИ-92-К5-Евро стоит 1,19 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,27 рубля, АИ-98-К5-Евро — 1,48 рубля. Дизельное топливо не подорожало.

Как поясняли в концерне «Белнефтехим», цены скорректированы в связи с ростом стоимости нефти и необходимостью выравнивания розничных цен на нефтепродукты в Беларуси и сопредельных странах, прежде всего в соседних регионах России.

По оценкам профильных экспертов, оптимальная цена бензина с учетом мировой цены нефти в пределах 50-55 долларов за баррель, а также влияния налогового маневра в РФ в Беларуси должна составлять 0,91 доллара за 1 литр. При этом следует учитывать, что из-за налогового маневра цена российской нефти для Беларуси за последние два года подорожала более чем в 2 раза. К примеру, в январе-сентябре 2017 года белорусские НПЗ покупали российскую нефть по 278 долларов за тонну — на 31% дороже, чем за такой же период 2016 года.

Между тем, отметим, что цены на моторное топливо на белорусском рынке за последние два года были повышены на 7%. Так что потенциал повышения далеко не использован.

Что повлияет на цены на бензин в 2018 году?

По данным БЕЛРЫНКА, в правительстве сейчас обсуждается возможность очередного повышения цен на автомобильное топливо в начале 2018 года. Однако повышение коснется только ценников на бензин. «Бензин в Беларуси должен стоить не меньше, чем дизтопливо, – аналогично, как и в других странах», — пояснил собеседник БЕЛРЫНКА.

Сейчас разница между ценами на бензин и дизтопливо в Беларуси относительно небольшая. После последнего подорожания бензин в Беларуси стоил около 0,64 доллара за литр, дизтопливо — 0,69 доллара за литр. (Для сравнения: в январе 2015 года 1 литр автобензина АИ-95 стоил 0,83 доллара, дизельного топлива — 0,86 доллара).

Между тем, в соседней России, которая в определенной степени является ценовым ориентиром на моторное топливо для Беларуси, бензин стоит дороже, чем в Беларуси, а дизтопливо – примерно столько же.

Однако на ценники на моторное топливо в Беларуси в 2018 году может повлиять не только намерение регулятора рынка уравнять цены на бензин и дизтопливо. Один из дополнительных факторов — акцизный налог.

В следующем году в Беларуси планируют в два этапа акцизы повысить на бензин и дизтопливо на 10%: с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря.

Тем не менее, новые акцизы спровоцируют повышение цен лишь в том случае, если нефтеперерабатывающим заводам разрешат переложит часть этого налога в цену. Напомним, в 2016 году повышение акцизного налога на 50% было переложено полностью на «плечи» НПЗ, хотя Минэкономики, беспокоясь за финансовое состояние НПЗ, было не согласно. Но его аргументы проигнорировали, поскольку приоритеты были другими – требовалось найти гарантированные источники пополнения бюджета, не спровоцировать недовольство населения и не «разогнать» инфляцию. В 2016 году белорусский президент Лукашенко также поддержал предложение Минфина о повышении акцизов на моторное топливо с одним условием: «не трогать» розничные цены на бензин и дизтопливо.

Что будет сдерживать ценники

Повторится ли эта ситуация 2018 году? Как можно предположить, в Беларуси ценовая политика на внутреннем рынке моторного топлива будет строиться исходя из ряда факторов.

Следует отметить, что в 2017 году сдержать рост цен на топливо помогла мировая нефтяная конъюнктура. В уходящем году цены на нефть заметно подросли: если по итогам 2016 году средняя цена нефти составляла 41,9 доллара за баррель, то за 11 месяцев 2017 года средняя цена Urals составила, по данным Минфина РФ, 52,17 доллара за баррель, а в ноябре баррель этого сорта нефти стоил уже 61,97 доллара. В сравнении с октябрем (56,35 доллара) средняя цена российского сорта выросла сразу на 5,62 доллара. (Напомним, минимум с начала стартовавшего осенью 2014 года цикла падения цен на нефть был зафиксирован в январе 2016 года — тогда Urals стоила лишь 28,8 долларов за баррель).

Подорожавшая нефть заметно повысит в 2017 году экспортную цену корзины белорусских нефтепродуктов, — по оценкам, как минимум, в 1,5 раза. Отметим, что средняя цена экспортируемых Беларусью нефтепродуктов за 9 месяцев составила 427 долларов за тонну – это на 43,6% выше, чем за такой же период 2016 года. Как следствие, улучшится финансовое состояние отечественных НПЗ, что в свою очередь помогает им субсидировать нерентабельные продажи топлива на внутреннем рынке.

По оценкам экспертов, в 2018 году средняя цена нефти удержится на уровне 60-65 долларов за баррель. Уже известно, что Беларусь подписала баланс по поставкам российской нефти в 2018 году на таких же условиях, как и в 2017 году (18 млн. тонн – для переработки на НПЗ и еще 6 млн. тонн – реэкспорт). Следовательно, в 2018 году также сохранится и фактор сдерживания цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке.

Российский фактор влияния

Следует отметить, что поддерживать нефтяную отрасль Беларуси (да и в целом экономику страны) помогают также поставки российского автомобильного топлива в Беларусь. Импорт российского автомобильного топлива способствует пополнению белорусского бюджета.

Здесь ситуация выглядит следующим образом: чем больше российского моторного топлива продается на белорусском рынке, тем больше Беларусь может поставлять нефтепродуктов на экспорт. Это позволяет снизить объем нерентабельных поставок белорусского топлива на внутренний рынок и нарастить экспортные продажи, что является благом и для отечественных НПЗ, и для белорусского бюджета, который получает больший объем экспортных пошлин на нефтепродукты.

В 2017 году российские нефтяные компании фактически удвоили поставки автомобильного топлива в Беларусь. В частности, за 9 месяцев 2017 года в Беларусь было поставлено 2,258 млн. тонн нефтепродуктов (на 99,1% больше, чем в январе-сентябре 2016 года) на 712,909 млн. долларов (+105,2% или + 317,246 млн. долларов). Средняя цена импортируемых Беларусью нефтепродуктов за этот период составила 326 долларов за тонну (99,97% к уровню аналогичного периода 2016 года).

Среди ключевых факторов, влияющих на цену топлива на белорусском рынке, — также цены на сопредельных рынках, и, прежде всего, в России.

Нефтяники говорят: если нет серьезного дисбаланса между белорусскими и российскими ценами на топливо, то в Беларусь возвращается транзитный транспорт. Если же топливо в Беларуси заметно дороже, чем в России, то транзитный транспорт уходит в Россию. Для Беларуси важно не потерять транзитный грузопоток, поэтому руководство страны и выстраивает ценовую политику на внутреннем рынке соответствующим образом.

Сейчас в Беларуси цены на бензин ниже, чем в России, а по дизельному топливу примерно одинаковые. Как следствие, белорусский топливный рынок является привлекательным для транзитного транспорта. Благодаря чему в немалой степени внутренний топливный рынок в 2017 году вырастет в сравнении с предыдущими двумя кризисными годами, по прогнозам, на 12-13%.

В РФ цены на моторное топливо растут быстрее инфляции

Таким образом, сейчас транзитные перевозки через Беларусь стимулирует осторожная политика белорусского регулятора на фоне роста цен на автомобильное топливо в России.

По данным Росстата, потребительские цены на бензин в РФ выросли, в частности, с 28 ноября по 4 декабря 2017 года на 0,4% после роста на 0,3% неделей ранее и двух недель роста по 0,1%. Цены на дизельное топливо увеличились за это время на 0,6% после роста на 0,8% неделей ранее.

Всего с начала 2017 года бензин в России подорожал к 4 декабря на 6,1%, а дизельное топливо – на 7,8% при общей инфляции в 2,2% за этот же период (по итогам 2017 года по уточненному прогнозу Минэкономразвития рост потребительских цен составит 2,5-2,8%). Стоимость литра бензина в среднем по РФ на 4 декабря 2017 года составила 38,69 рублей, в том числе марки А-76 (АИ-80) – 35,00 рублей, АИ-92/93 – 37,59 рублей), высокооктанового (АИ-95 и выше) – 40,66 рублей. Дизтопливо 4 декабря стоило в среднем 39,72 рублей за литр (27 ноября – 39,49 рублей).

В Федеральной антимонопольной службе РФ объясняют скачки стоимости горючего действиями спекулянтов и нервозностью трейдеров. Эксперты однако считают, что у этих процессов есть и более важные структурные предпосылки. Ведь стоимость горючего на 60-80% формируется под влиянием налоговых платежей: налога на добычу полезных ископаемых, акциза на топливо и НДС. Поэтому российские цены на бензин растут при любой рыночной конъюнктуре, догнав в 2017 году американские и приближаясь к европейским.

В 2018 году ставки акцизов на горючее в России повысятся в два этапа — на 10,7% с 1 января и на 6% с 1 июля, на 12,7% и на 8% вырастут, соответственно, акцизы на дизельное топливо. Это значительно больше, чем изначально закрепленное в Налоговом кодексе РФ пороговое значение, запрещающее индексировать акциз выше уровня инфляции.

Еще одна причина подорожания бензина в России — повышение привлекательности экспортной альтернативы при дорогой нефти и относительно слабом рубле. Высокие цены на энергоносители приводят к тому, что крупным вертикально интегрированным нефтяным компаниям выгодно экспортировать нефтепродукты, сокращая поставки на российские НПЗ.

В результате индексации акцизов и совпадения ряда других отраслевых факторов в России в 2018 году, по прогнозам экспертов, стоимость бензина АИ-95 может достичь 55 рублей за литр, цены на АИ-92 — перевалить за 50-51 рубль за литр. Но серьезный рост цен, вероятно, будет отложен до завершения президентских выборов.

В правительстве РФ ситуацию однако не драматизируют. «В связи с повышением налогов, конечно, какой-то рост цен на бензин есть, это неизбежно. Мы всегда говорим, что есть компонент, связанный с налогами. Но он умеренный все равно. Если смотреть интервал трехлетний, то рост цен на бензин, дизтопливо укладывается в общеинфляционное», – отметил в этой связи вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.