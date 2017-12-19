Многодетная мать: В школе должны обратить внимание на историю Беларуси, родной язык, героев 2 19.12.2017, 17:28

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Прогноз сферы образования на следующий год.

Вместе с репетитором Александром Луцевичем и многодетной матерью Светланой Ширвель «Еврорадио» вспоминает, что было за год в образовании, и делаем прогнозы на следующий.

Светлана Ширвель: Все, что происходило, проходило формально. У нас многодетная семья, четыре ученика, их это не коснулось. Чтобы что-то изменилось, улучшилось или стало лучше для детей — мы не почувствовали. Детей больше интересует, почему знания формальные. Они задают вопросы: "Почему дома мы что-то изучаем, а в школе этого нет?" Детям неинтересно читать учебники, там не хватает интересных сведений, так как в учебниках все безжизненно и несовременно.

Александр Луцевич: Коллега на работе поставила коробку, чтобы собрать макулатуру дочери, которая учится в 4-м классе. Это год нового министра. И самое яркое — это перенос начала уроков в школах. Поэтому абитуриенты не успевают к нам к 16.00, поэтому в нашем центре увеличился рабочий день. Важный момент — подготовка отмены экзаменов в 5-е классы в гимназии. А как тогда быть с гимназиями? Это разрушит профильное обучение. Ведь гимназии — это среда, куда люди приходят за знаниями, подталкивают друг друга.

Об учителях

Светлана Ширвель: Мы жалеем своих учителей, потому что знаем, какие у них зарплаты. Нам бы хотелось, чтобы их государство стимулировало, чтобы они занимались своей работой с заинтересованностью. Но помимо основной работы они делают много административной. Это большая проблема, которая тянется долгое время.

Александр Луцевич: На учителя легко все навесить. Нужно, чтобы местные органы власти понимали, что учитель должен учить. Учителю трудно отказаться самому, так и премии могут лишить. Да и человек в возрасте уже не такой мобильный. Ему потом сложно работу поменять.

Светлана Ширвель: Это проблема не столько учителей, сколько руководства школ. Если бы руководители школ отказались от этого, может, такого бы не было. Свою учительскую работу учитель выкраивает из того времени, которое отдает на другую, административную, работу.

О личности нового министра

Александр Луцевич: Каких-то самостоятельных вещей, которые бы шли от министра образования, я не заметил. Министр в Беларуси — скорее исполнитель. Вопросы решаются на уровне администрации Лукашенко. Даже школьная форма, о которой так много говорил министр, не была введена повсюду одинаковая.

Об ожидаемых изменениях в школе в следующем году

Светлана Ширвель: Я бы хотела, чтобы вопрос патриотического воспитания в школе исчез. Ну почему бы не обратить внимание на историю Беларуси, родной язык, героев Беларуси. Это интересно детям, они хотят себя чувствовать достойными и значительными. Поэтому хочу, чтобы в следующем году внимание обратили на это.

Александр Луцевич: Для новаторства нужны душевные силы, а если ты завален бумагами, сил на новации не хватает.

Об IT-сфере, школе и будущем

Светлана Ширвель: Мой старший сын окончил дизайнерскую школу, делает какие-то художественные вещи. И то, что он получил платно, и знания в школе по этим же дисциплинам очень отличаются. В школе план отстает от современности. У нас в школе одна учительница английского языка драйвовая, она придумывает что-то новаторское. Но таких немного совсем.