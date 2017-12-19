Главный страх путинского режима 10 Илья Вайцман

19.12.2017, 17:43

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Если на «выборы» никто не придет - Путин останется голым королем.

Ну??!! Кто вам еще должен сказать, что режиму от вас нужна только и исключительно "священная явка"?!! Лично Путин или справку из небесной канцелярии предоставить?!

Уже председатель ЦИК открытым текстом говорит, что "важно, чтобы граждане не проигнорировали выборы", потому что если на выборы придет незначительная часть населения - "выборы путина" станут станет очевидным фарсом (независимо от уровня фальсификаций, причем, надо понимать, что выборы уже фальсифицированы полностью).

Вы всё еще говорите, что "обязательно надо сходить и проголосовать"?! Всё еще...?! Вот после этого открытого признания главного страха режима, страха того, что просто никто не придет на этот позорный фарс, и что Путин будет вполне очевидно "голым королем" - вы пойдете? Всё равно "надо идти", да?!

...я не могу понять, как можно без самообмана говорить об "участии в голосовании" на "выборах путина". Не-по-ни-ма-ю. Имитация "исполнения гражданского долга"? "Я проголосовал и отстаньте от меня"? Или что это..?

Илья Вайцман, «Фейсбук»