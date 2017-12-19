Лучшим футболистом года в Беларуси признан Михаил Гордейчук 1 19.12.2017, 17:46

Михаил Гордейчук

Фото с сайта by.tribuna.com

Нападающий БАТЭ стал лучшим игроком белорусского футбольного чемпионата.

Таковы результаты традиционного опроса, проведенного "Прессболом" среди известных специалистов и журналистов. Отметим, что Михаил Гордейчук, который стал лучшим бомбардиром высшей лиги-2017, также признан лучшим игроком чемпионата Беларуси и лучшим нападающим национального первенства.

Результаты голосования

1. Михаил ГОРДЕЙЧУК — 470 (91 первое место, 72 вторых, 53 третьих)

2. Тимофей КАЛАЧЕВ — 378 (92, 41, 20)

3. Иван МАЕВСКИЙ — 277 (56, 43, 23)

4. Игорь СТАСЕВИЧ — 267 (49, 41, 38)

5. Павел САВИЦКИЙ — 251 (37, 47, 46)