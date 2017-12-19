В Беларуси трассы замело снегом - авто вылетают в кювет 8 19.12.2017, 17:59

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Водители предупреждают о сложных погодных условиях.

Как и предупреждали синоптики, во вторник, 19 декабря, в некоторых регионах Беларуси прошли сильные снегопады, усилился ветер. Больше всего от непогоды пострадали Гомельская и Могилевская области: водители сообщают о ДТП, некоторые авиарейсы приходят с опозданием.

Сразу несколько сообщений о похожих авариях пришло на почту tut.by: из-за сложных погодных условий дорожники не успевают очистить трассы и авто вылетают в кювет.

Фото: Объединенная дорожно-аварийная служба

В Объединенной дорожно-аварийной службе сообщили о ДТП на трассе М1 (Брест — Минск — граница России): в кювете оказалась фура. К счастью, дальнобойщик не получил серьезных травм.

О похожей аварии сообщил читатель Денис. ДТП произошло на 97-м километре трассы Минск — Бобруйск. За рулем авто находилась девушка. Она не справилась с управлением и вылетела в кювет. Она также отделалась ушибами.

Фото: tut.by

Водители предупреждают о сложных условиях, просят соблюдать дистанцию и снижать скорость. Автомобилисты взывают к дорожникам и просят их побыстрее очистить дороги от снега.

Фото: tut.by

Особенно много снега выпало на дорогах в Гомельской области.

Фото: tut.by

Внеочередной «День жестянщика» отмечают и в Речице. В городе произошла серия мелких ДТП, в которых повреждения получили только авто.

Фото из группы вконтакте «Речица Автопомощь»

Автомобилисты не исключают, что с ухудшением видимости количество аварий может вырасти.

Фото: Речица Автопомощь

В Могилеве все спокойно, но автомобилисты не забывают о хороших жестах и напоминают о необходимости счисчать снег с машин.

В Брагинском районе школьный автобус застрял в снегу. Сообщение о происшествии поступило спасателям утром 19 декабря — в деревне Красная Нива в снежном перемете застрял школьный автобус с детьми. К месту вызова сразу же были направлены работники МЧС.

Также из-за непогоды, прибытие нескольких рейсов в Национальный аэропорт Минск задерживается. Задерживаются рейсы из Киева, Москвы, Санкт-Петербурга и Парижа. По остальным направлениям прибытие рейсов задерживается незначительно.