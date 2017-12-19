Тадеуш Кондрусевич: Условие для визита Папы в Беларусь - непротивление Православной церкви 6 19.12.2017, 18:06

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Тадеуш Кондрусевич

Глава Католической церкви в Беларуси пролил свет на возможный визит понтифика в Беларусь.

Только Бог знает, когда Папа Римский посетит Беларусь, - заявил на пресс-конференции в Минске глава Католической церкви в Беларуси митрополит Тадеуш Кондрусевич, cообщает «Радыё Свабода».

«Только Бог знает, когда Папа посетит Беларусь. Условия для визита Папы - непротивление православной церкви, - отметил Тадеуш Кондрусевич. - Митрополит Павел приветствовал участников форума, отношения хорошие. Но нужно официальное заявление. Дорога прокладывается, но не знаю, когда Папа приедет».

По его словам, пока нет конкретики относительно анонсированного посещения Папой Литвы.

«В 2018 году исполняется 25 лет, как Папа Иоанн Павел II посетил Литву - первую постсоветскую страну. Если Папа Франциск все же приедет в Литву, католический костел Беларуси будет организовывать туда паломничества», - сказал митрополит Кондрусевич.