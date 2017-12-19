Макрон: У сирийского народа есть враг, его зовут Башар 1 19.12.2017, 18:16

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Эмманюэль Макрон

Фото: WPROST.pl

Президент Франции продемонстрировал жесткую позицию в сирийском вопросе.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал неприемлемыми заявления президента Сирии Башара Асада, обвинившего накануне Париж в «поддержке терроризма». Макрон подчеркнул, что только международная коалиция действительно боролась с группировкой ИГ в Сирии. Об этом 19 декабря, пишет ru.rfi.fr.

«В военном плане наш приоритет — это война против группировки „Исламское государство“. Именно поэтому слова (Башара Асада) неприемлемы. Eсли кто-то и боролся и может одержать победу над ИГ в конце февраля, так это международная коалиция. У остальных все неоднозначно. У остальных были приоритеты: наносить удары по их противникам, а не по террористам. Мы были последовательны с самого начала, потому что наш единственный враг — это ИГ», — подчеркнул Эмманюэль Макрон, — заявил Макрон после переговоров с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«У сирийского народа есть враг, его зовут Башар. Такова реальность», — добавил президент Франции.

По словам французского президента, для выхода из конфликта нужно, чтобы за стол переговоров сели как представители Асада, «поскольку он находится во главе государства», так и весь спектр оппозиции.

Макрон полагает, что мирные переговоры в Астане и Сочи неэффективны, поскольку не являются инклюзивными и на них нет «справедливого присутствия оппозиции».

«Я не думаю, что можно установить долгосрочный мир и прийти к политическому решению без Сирии и без сирийцев. Я не думаю, что Сирия сводится к Башару Асаду», — продолжил Макрон.

Накануне президент Сирии заявил, что «Франция возглавляла поддержку терроризма в Сирии с самого начала» конфликта. Так он назвал поддержку Парижем повстанцев, которые ведут боевые действия против его режима с 2011 года и которых в Дамаске называют «террористами». По его словам, Франция «не имеет права говорить о мире и не имеет права вмешиваться в сирийские дела». Это заявление Башар Асад сделал после встречи в Дамаске с российской делегацией, в которую вошли официальные лица и представители российских компаний.

Глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан, комментируя это заявление Асада, заявил, что «когда кто-то проводит время, уничтожая собственный народ, обычно ведет себя более скромно». По его словам, именно усилия международной коалиции, куда с самого начала входила Франции, позволили одержать победу над ИГ в Сирии.

Несколько дней назад в Париже обвинили Дамаск в препятствовании переговорному процессу в Женеве. Последний раунд переговоров под эгидой ООН между представителями режима и оппозиции завершился в минувший четверг безрезультатно. Делегация из Дамаска отказывается напрямую вести диалог с представителями оппозиции. Представители Асада предпочитают мирным переговорам в Женеве переговоры в Астане и Сочи, организованные Россией.