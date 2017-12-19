Все билеты на концерт «Ляпис-98» в Prime Hall снова раскупили 19.12.2017, 18:25

Выступления группы «Ляпис-98» в канун Нового года становятся доброй традицией и проходят при неизменных аншлагах.

И уходящий год не стал исключением: все билеты на концерт в столичном Prime Hall распроданы за 2 недели до концерта, пишет tut.by.

— Я люблю радовать людей, я люблю свою профессию. И для нас радостно, что в этом году мы снова выступим на сцене Prime Hall при аншлаге. Эти концерты становятся хорошей новогодней традицией, и мы будем ее продолжать. Танцуют все, и бар не закрывается! — прокомментировал Сергей Михалок.

На сцене Prime Hall оркестр "Ляпис-98" представит программу «Метелица», в которую вошли лучшие хиты Ляписа — «Ау», «Метелица», «В Платье Белом», «Абы Чо», «Паренек под следствием», «Был в Керчи» и многие другие. Два часа драйва, бешеной энергетики, качественное световое и звуковое шоу и, конечно, любимые хиты — лучшие проводы года сложно придумать.