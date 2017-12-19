Как в Беларуси деньги закапывают в снег
- 19.12.2017, 18:46
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Асфальт в Большевике, который укладывали на снег, пошел трещинами.
Видеоблогеры из «Роторной жатки» рассказали продолжение истории про укладку асфальта в Большевике, передает gomel.today.
Напомним предысторию. В конце прошлой недели появился видеосюжет на Youtube-канале, в котором коммунальники укладывали асфальт на тротуаре при минусовой температуре, местами делая это фактически на снегу.
Блогеры связались с администрацией населенного пункта и, рассказав о ситуации, получили следующий ответ: «Пусть хоть так положат, а то деньги заберут и ничего не сделают, и останемся без асфальта».
В своей группе в фейсбуке блогеры поделились фотографиями уже готового покрытия, которое испещрено трещинами. В своей публикации «Роторная жатка» иронично назвала это «художественным подходом дороголожителей» и поздравила директора строительного управления с успешным освоением средств, пожелав скорейшего увольнения и открытия уголовного дела.