Как в Беларуси деньги закапывают в снег 19.12.2017, 18:46

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Асфальт в Большевике, который укладывали на снег, пошел трещинами.

Видеоблогеры из «Роторной жатки» рассказали продолжение истории про укладку асфальта в Большевике, передает gomel.today.

Напомним предысторию. В конце прошлой недели появился видеосюжет на Youtube-канале, в котором коммунальники укладывали асфальт на тротуаре при минусовой температуре, местами делая это фактически на снегу.

Блогеры связались с администрацией населенного пункта и, рассказав о ситуации, получили следующий ответ: «Пусть хоть так положат, а то деньги заберут и ничего не сделают, и останемся без асфальта».

В своей группе в фейсбуке блогеры поделились фотографиями уже готового покрытия, которое испещрено трещинами. В своей публикации «Роторная жатка» иронично назвала это «художественным подходом дороголожителей» и поздравила директора строительного управления с успешным освоением средств, пожелав скорейшего увольнения и открытия уголовного дела.